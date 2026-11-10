La periodista habló sobre los colores que utilizó junto a su madre y ex primera dama, Zulema Yoma, y la cruzó en redes sociales. El duro mensaje.

Yanina Latorre cuestionó el look de Zulemita Menem para la misa del papa y la cruzó fuerte en redes: "Convendría informarte"

Yanina Latorre fue dura al analizar el look que utilizaron Zulemita Menem y su madre, Zulema Yoma, para asistir a la misa que dio el papa León XIV en el barrio porteño de Palermo. "Las únicas dos personas que fueron de color, rarísimo", dijo la periodista en su programa de El Observador, para iniciar un tenso cruce inesperado.

En su crítica, soltó con contundencia: "Digo, las dos fueron primera dama, deberían poder seguir el protocolo”. En ese relato se hizo eco de la vestimenta en las que predominaba el color rosa y celeste. Sin quedarse callada, Zulemita salió al cruce.

En su cuenta personal de X (ex Twitter), escribió con contundencia: "Yani, acompañé a mi padre durante sus diez años de presidencia y mi madre fue primera dama. Si hay algo que conocemos muy bien, es el protocolo".

Seguido en su relato, aclaró: "El negro es una tradición para determinadas audiencias formales con el Papa dentro del Vaticano, no una obligación universal. Hoy tuvimos el honor de asistir a un evento público, en un lugar abierto y colmado de fieles que acompañaron al Santo Padre, sin distinción de vestimenta ni colores. Estar ubicadas un poco más adelante no debería marcar la diferencia con el resto de los concurrentes".

"Al margen te aclaro que la invitación no exigía ningún color en especial, pero por respeto algunas prendas ajustadas no deberían usarse, como así tampoco mangas corta", dijo y explicó: "Mi madre y yo vestimos de beige, como en otros encuentros con Papas anteriores. Cuando correspondió vestir de negro, y el protocolo lo exigía, lo hicimos".

Luego, escribió: "No confundamos desconocimiento con incumplimiento. Nosotras respetamos, antes de cuestionarlo, convendría informarte".

Más tarde, cerró: "Estaría bueno que el privilegio que ambas tuvimos de estar un poco más cerca del Papa sirva para agradecer, en momentos donde la crítica no tiene lugar". Para dejar en claro la información al respecto, compartió el código de vestimenta donde no se hace referencia a los colores de la misma.