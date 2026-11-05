¿Final definitivo? Revelaron que Pampita y Martín Pepa habrían puesto punto final a su relación

Una nueva información sacudió el mundo del espectáculo y volvió a poner a Carolina Pampita Ardohain en el centro de la escena. La modelo atraviesa un momento de cambios en su vida sentimental y, en las últimas horas, surgieron versiones que generaron sorpresa entre sus seguidores.

La noticia fue dada a conocer este miércoles 4 de noviembre por Yanina Latorre , quien compartió detalles de la situación en su programa. Según la información que recibió, la relación entre la conductora y el polista Martín Pepa habría llegado a su fin después de varios meses marcados por dificultades para compatibilizar sus vidas.

Fiel a su estilo, Yanina comenzó su intervención con una revelación directa sobre la situación sentimental de la modelo: “ ¿Quién está separada? La señora Pampita . Carolina, no te enojes. Hace 15 días que está separada ”, comenzó diciendo la conductora, sorprendiendo a sus compañeros.

A continuación, agregó información sobre quién habría tomado la decisión de ponerle punto final al vínculo. “Él la habría dejado por la misma situación de las últimas”, sostuvo, en referencia a los problemas que la pareja habría enfrentado anteriormente. De esta manera, la periodista dejó entrever que no se trataría de un conflicto aislado, sino de una situación que se habría repetido durante la relación.

Los motivos detrás de la ruptura y cómo estaría Pampita

Durante su relato, Yanina Latorre también hizo referencia al estado emocional de Carolina y aseguró que la modelo no tendría intenciones de hacer pública la noticia por el momento: “Me dicen que Pampita está triste, que Pampita no quiere que todavía se sepa”, continuó contando en su ciclo televisivo.

Además, explicó que obtuvo información de personas vinculadas a ambos protagonistas, lo que le permitió reconstruir algunos detalles sobre la presunta ruptura: “Hablé con mucha gente, ha llegado de los dos. De los dos lados y todo el mundo me dice que hace 15 días estarían separados Martín Pepa y Pampita por lo mismo de siempre. Distancias, agendas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa”.

La distancia, un problema recurrente en la pareja

De acuerdo con lo expuesto por la conductora, las diferencias en las agendas profesionales y los compromisos laborales habrían vuelto a generar complicaciones en la relación. La distancia geográfica también habría sido un factor determinante para la pareja, que debía organizar sus tiempos para poder compartir momentos juntos. Por ahora, la información difundida por Yanina Latorre se mantiene en el terreno de las versiones y no hubo una confirmación pública de Pampita ni de Martín Pepa sobre el supuesto final de la relación.