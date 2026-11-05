La estafa que golpeó a Barbie Simons: cómo perdió todo el patrimonio que le dejó su padre

Barbie Simons decidió compartir públicamente una de las experiencias más dolorosas que le tocó atravesar en el último tiempo. En una entrevista, la periodista abrió su corazón y habló de un episodio que marcó profundamente su vida personal y que todavía tiene consecuencias emocionales.

La hija del recordado conductor Leonardo Simons recordó el difícil año que vivió y explicó que una situación inesperada la dejó completamente desestabilizada. Lo que comenzó como una decisión financiera terminó convirtiéndose en una pérdida que tuvo un significado mucho más profundo que el económico.

Conmovida por el recuerdo, describió lo que significó atravesar ese momento después de tantos años de la muerte de su padre: “Posiblemente el año pasado atravesé uno de los años más tristes de mi vida después de la muerte de mi papá porque me sucedieron muchas cosas en lo personal. Tuve un golpe muy fuerte, inesperado, que me desestabilizó por completo”, relató.

La periodista explicó que el dinero perdido formaba parte de un patrimonio que había conservado durante mucho tiempo. Según contó, nunca había tenido la necesidad de recurrir a esos ahorros porque desde muy joven logró sostenerse económicamente con su propio trabajo: “Lo que me quedaba de mi papá o lo que sentía de mi papá, que siempre cuidé, que nunca toqué porque toda mi vida laburé y desde que tengo 19 años viví de mi trabajo y siempre por suerte me fue muy bien. Y era un seguro, un respaldo, mi jubilación”, confesó.

Los detalles de la operación que terminó en una estafa

Al profundizar sobre lo sucedido, Barbie explicó que había decidido invertir una suma importante de dinero en una mesa financiera, una modalidad a la que recurren distintas personas para obtener rendimientos de sus ahorros. “Una suma muy importante de plata que puse en una mesa de dinero a trabajar como tanta gente y me estafaron ”, remarcó sobre la operación que terminó con la pérdida de todo ese capital.

Además, señaló que intentó recuperar el dinero mediante distintas instancias judiciales, tanto en el ámbito penal como en el civil. Sin embargo, el resultado no fue el que esperaba: “Tuve un juicio penal, civil, todo. Pero esta persona resultó ser una estafadora y me estafó a mí y a 25 personas más”, aseguró. La situación también afectó a otras personas que habían confiado en la misma operación. Para Barbie, no obstante, el impacto tuvo una dimensión personal muy particular: sentía que había perdido una parte importante de la historia de su familia.

El recuerdo de Leonardo Simons y el sentimiento de culpa

En otro tramo de la entrevista, la periodista recordó los sacrificios que realizó su padre para construir una reconocida trayectoria en los medios de comunicación. También quiso destacar una parte de su historia que, según explicó, no siempre era conocida por el público: “Quizás la gente no sabe porque veían al Leonardo Simons exitoso de la tele, pero mi papá tuvo orígenes re humildes, a los 13 años vendía vinchas en la calle”, recordó.

Ese esfuerzo familiar era precisamente lo que hacía que la pérdida resultara tan difícil de procesar. Barbie reconoció que durante mucho tiempo sintió culpa por no haber podido proteger ese patrimonio que consideraba parte del legado de su padre: “Era el dolor de mucha culpa, de sentir que lo había traicionado, que había traicionado su memoria, su trabajo, su compromiso, su sacrificio de tantos años”, expresó conmovida.

Finalmente, dejó en claro que aquel dinero nunca había representado una fuente de ingresos para ella, sino una reserva que había decidido preservar pensando en su futuro: “Y que yo en serio nunca la había tocado, nunca dependí de esa plata, para mí eso era mi jubilación y mi vejez”, cerró Barbie Simons, al recordar uno de los episodios más dolorosos de su vida.