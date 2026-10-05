Juana Viale rompió el silencio sobre su vida amorosa y lanzó una inesperada confesión: "Estoy enamorada"

Juana Viale volvió a ponerse al frente de “La Noche de Mirtha” en un momento particular para la familia, mientras su abuela, Mirtha Legrand, continúa internada y se recupera. Durante la emisión, la conductora habló sobre el estado de salud de La Chiqui y transmitió tranquilidad a los televidentes.

En un momento del programa, Juana Viale protagonizó un inesperado intercambio con Barbie Simons que terminó exponiendo algunos detalles de su presente sentimental . La conversación comenzó cuando la invitada elogió a la conductora y relacionó su aspecto con un supuesto enamoramiento .

A partir de allí, Simons aprovechó la charla para preguntarle directamente a Juana cómo se encontraba en el plano afectivo. La nieta de Mirtha Legrand no esquivó la pregunta y sorprendió con una respuesta que rápidamente despertó la curiosidad de los presentes. "Estoy enamorada" , afirmó ante la mirada de los invitados.

Sin embargo, la declaración tuvo una aclaración inmediata. Juana Viale quiso dejar en claro que sus palabras no significaban que actualmente estuviera en una relación de pareja. "No estoy en pareja. Estoy hablando que estoy enamorada pero no estoy en pareja", explicó.

La respuesta de Juana que dejó más dudas

Lejos de brindar mayores precisiones sobre a quién estaba dirigida su declaración o qué significa para ella estar enamorada sin encontrarse en pareja, la conductora decidió ponerle un cierre inesperado al tema. Con cierta ironía, Juana Viale evitó continuar profundizando en su vida privada y expresó: "No lo sé, vamos a un corte".

Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand

La situación se dio cuando Barbie Simons, una de las invitadas del programa, quiso saber cómo se encontraba Mirtha. Juana respondió con optimismo y explicó que la evolución de su abuela era favorable: “Está bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”.

Luego, la conductora agregó algunos detalles sobre el estado anímico de la histórica figura de la televisión argentina. “De ánimo tiene sus días, como su carácter, así que le mandamos un besito muy grande”, expresó Juana Viale. Con su habitual sentido del humor, además, hizo una referencia directa a cómo podría reaccionar Mirtha al verla conducir el ciclo. “Nos está mirando y después me viene la bajada de línea”, lanzó entre risas.

De esta manera, la conductora dejó una particular incógnita entre los presentes y espectadores de “La Noche de Mirtha”. Su frase sobre estar enamorada, acompañada por la aclaración de que no está en pareja, generó interrogantes sobre su presente sentimental, aunque ella prefirió no revelar más detalles al respecto. Además, dejó tranquilidad y buena energía respecto a la conductora estrella.