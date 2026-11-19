José María Muscari jugó "por primera vez" al fútbol y mostró su felicidad: "Con los pibes de SEX, por SEX todo"

José María Muscari lleva una vida ligada al mundo del espectáculo, ambiente en el que es una referencia debido a los éxitos en los que ha participado como al actual obra que lidera, titulada Sex. Sin embargo, poco ha tenido que ver el mundo del fútbol en su vida.

Tanto es así que el histórico productor de obras teatrales mostró su felicidad por jugar al fútbol por primera vez, una actividad que no sondeaba desde su paso por la primaria del colegio. Con 50 años en su espalda, Muscari se vistió con una antigua camiseta de Boca, short medias, y botines con su apellido grabado.

"Esto es una nueva categoría, gay fútbol querido”, bromeó y agregó en el cierre del partido: “Mi equipo perdió por un humilde penal al final, date cuenta de que lo hemos dado todo”. Finalmente, el partido terminó 15-15 en el marcador.

Por otra parte, soltó: “Ayer jugué al fútbol por primera vez. Desde mi escuela primaria que no lo hacía. Con los pibes de SEX, por SEX todo”. Entre los jugadores estuvieron figuras como Locho Loccisano, Mati Napp, Maxi Diorio, Nicolás Fleitas, Fernando Gonçalves Lema, Jonathan Hidalgo y Manuel Victoria.

Emilia Mernes contó cómo es el juguete sexual que se compró: "Tenía forma de..."

Emilia Mernes dejó a todos boquiabiertos con una revelación que no pasó desapercibida. Tanto es así que se volvió viral en las redes sociales por confesiones sexuales sin filtro que hizo en la televisión española. Tales fueron sus declaraciones que su deseo era que sus padres "cambien de canal" cuando estaba hablando frente a las cámaras.

En diálogo con el ciclo de entrevistas La Revuelta, de la TV española, la artista internacional habló de su intimidad sin cuidado. En la misma reveló detalles que no pasaron desapercibidos y tuvieron que ver con su actividad sexual.

La cruda confesión de Emilia

“Tenía un ‘acompañante’, un juguetito. ¡Espero que mis papás cambien de canal! Tenía forma de corazón. Era muy interesante", empezó contando.

Luego, dejó en claro la importancia que tiene en su vida cotidiana: “Tener uno te da muchas alegrías. Ahora estoy sin, porque se me perdió. En algún hotel, quizás. La estoy pasando fatal, pero la líbido está repartida en el trabajo”.

Más allá de la utilización de esto, dejó en claro que está esperando la hora de volver a reencontrarse con su novio Duki: "Ya regreso prontito a la Argentina”.