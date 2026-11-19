Luis Fonsi visitó Otro Día Perdido , el ciclo que conduce Mario Pergolini , y compartió detalles de su vida personal que sorprendieron al público. Entre anécdotas, risas y recuerdos, el cantante puertorriqueño repasó los comienzos de su relación, el primer encuentro con su esposa y una historia de amor que tuvo como escenario una de las ciudades más románticas del mundo. La charla también dejó un momento divertido cuando el artista se animó a relatar la experiencia con acento argentino, algo que llamó la atención del conductor.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando el cantante contó cómo organizó la propuesta de matrimonio . La pareja tenía previsto casarse antes del nacimiento de su hija, aunque los tiempos cambiaron cuando la pequeña llegó antes de lo esperado: “ Estaba planificado. Pero no se hacía. La niña llegó antes y justo después nos casamos . Pero escucha la película. París. El puente de los candados. Música francesa ”, relató.

La elección del lugar tenía un significado especial. Durante un viaje anterior a París, ambos habían dejado un candado con sus nombres en uno de los tradicionales puentes de la ciudad, como símbolo de su relación. Un año después, Fonsi regresó con una excusa para recrear aquel recuerdo y sorprenderla: “Habíamos ido el año anterior, nuestro primer gran viaje fue a París y muy cursi pusimos el candadillo en el puente con nuestro nombre a ver si iba a durar la relación y un año después regresé así con la excusa ”, contó.

El momento en que se arrodilló para pedirle matrimonio

El plan finalmente se concretó. Fonsi le pidió a una persona que estaba en el lugar que grabara la escena con su teléfono y, frente a su pareja, se arrodilló para hacerle la pregunta: “Entonces le di mi teléfono a una persona que estaba ahí y le pedí que grabara eso. La muchacha me miraba y yo la miraba como si dijera ‘Cállate y graba esto’. Me arrodillé y le dije ‘¿Vos te querés casar conmigo?’”. Ella dijo que sí. Y el resto es historia. Y aquí estamos, mi gente linda”.

La pronunciación y el relato del artista provocaron una reacción inmediata de Pergolini, quien le lanzó entre risas: “¡Lo dijiste como argentino!”, en uno de los momentos más distendidos de la entrevista.

Cómo conoció Luis Fonsi a su esposa

El intérprete de “Despacito” recordó que conoció a la modelo española en Miami, cuando ella participaba de una campaña fotográfica. El flechazo, según contó, ocurrió mientras la joven trabajaba en un estudio junto a un equipo de producción: “La conocí en Miami, es modelo y estaba haciendo una campaña”, contó. Luego, entre risas, reconstruyó la primera impresión que tuvo al verla: “Estaba haciendo unas fotos en un estudio, un reportaje con una revista y veo a esta rubia y digo, ¡guau!”.

Para poder acercarse, Fonsi recurrió a una conocida en común, quien le facilitó el contacto de la modelo a través de las redes sociales. “Yo conocía a su maquillista. Es española. Y entonces me dio su Facebook”, explicó sobre los primeros pasos de una relación que con el tiempo se transformó en matrimonio y familia.