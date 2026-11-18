En las últimas horas, Stephanie Demner hizo un contundente descargo donde se refirió a las críticas que recibió en redes por “no sufrir el puerperio” como otras madres . “Quiero contestar esta porque hoy me llegó un mensajito que decía como: ‘Dejá de romantizar el puerperio’. ¡Espera! ¡Yo no romantizo nada en mi vida! Yo muestro las cosas como son para mí“, la corrigió inmediatamente la influencer a la usuaria que le dejó ese comentario.

A través de una serie de historias de Instagram, Stephanie dejó en claro cuál es su postura con respecto a la maternidad. “Yo no romantizo nada en mi vida”, afirmó y siguió: “Obviamente muestro un porcentaje de la realidad, pero porque no estoy en un reality grabándoles todo el día”. “Si Jaz está llorando, Ari está en crisis y qué sé yo, no me voy a poner a grabar, me voy a poner a atenderlas. Pero lo que les quería decir es que no es que yo muestro una porción de mi realidad o muestro una irrealidad. Yo siempre muestro la realidad de las cosas, si son buenas, si son malas...”, siguió.

“Yo siempre muestro todo”, reiteró Stephanie que sumó: “Así como yo les dije que no me gustó estar embarazada, hay gente que ama estar embarazada. Y así como les digo que la estoy pasando espectacular en puerperio, la estoy pasando espectacular en el puerperio. Entiendo que hay mujeres que no la pasan tan bien en el puerperio, pero quizás la pasaron bien en el embarazo”. “Eso es muy personal y de cada una, y todo está bien y todo es válido. Las hormonas te pueden pegar para cualquier lado, y yo estaba lista para que quizás me pegue como el cu...”, explicó la influencer.

“En el puerperio de Ari me pasó un poco lo mismo. Estaba bien, pero tenía el condimento de que tenía mucho miedo de absolutamente todo. Y con Jaz no tengo tantos miedos como tenía con Ari”, siguió. Por último, contó: “¿Se acuerdan que no iba feliz a las ecografías? Yo iba cag... a las patas. Y eso también lo cuento. Pero de ahí a que me digan ‘no empatizás con las puérperas que no la están pasando bien’... No voy a mentirles. Yo no voy a decirles ‘la estoy pasando como el orto’ si estoy bien".