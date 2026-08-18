El insólito método con el que Stephanie Demner eligió el nombre de su segunda hija: cómo se llamará

La influencer reveló en sus redes sociales el método que utilizó junto a su pareja, el extenista Guido Pella.

Stephanie Demner espera junto al extenista Guido Pella la llegada de una nueva integrante a la familia que, con el paso del tiempo, sigue creciendo sin frenos. A casi cuatro años de haber nacido Arianna Pella , la pareja tendrá una nueva hija. Mientras la influencer transita el embarazo en primera persona, llegó un momento crucial para ambos: definir el nombre de la niña.

Ante esa decisión que marcará la vida criatura, la pareja que fue oficializada en mayo de 2018, decidió hacer el proceso de elección de una forma particular. En redes sociales, Stephanie contó cómo hicieron para llegar a un acuerdo y elegir el nombre indicado.

"Con Guido nos descargamos una aplicación en la que vas poniendo si te gusta o no el nombre y van haciendo match entre los nombres que a ambos les gustaron", contó detalles sobre la forma en la que llegaron a un acuerdo. Similar a las aplicaciones en las cuales se buscan citas.

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Luego, en su revelación, dio a conocer públicamente cómo se llamará. "De repente apareció Jazmín y dije ‘me encanta’", soltó y luego dio los motivos por los cuales se inclinaron por ese: "Mi mamá tiene una planta de jazmín, Charo (su suegra) tiene una planta de jazmín y es la flor favorita de mi abuela".

Ante la coincidencia, reveló que a Pella "le gustaba por Aladdín", el histórico dibujo animado asociado al universo Disney, un gusto que comparten desde el primer día.