Para Nadia Márquez, el "milagro" de Vaca Muerta es gracias a Javier Milei

La senadora libertaria dijo en La Nación que le atribuye al Presidente un boom que Neuquén venía construyendo. Habló sobre la Biblia, justicia social y la pelea con los K.

La senadora nacional por Neuquén y referente de La Libertad Avanza , Nadia Márquez , le puso el cuerpo al modelo económico libertario. En una entrevista publicada este domingo por el diario La Nación, la legisladora y pastora evangélica construyó un relato prolijo sobre lo que Vaca Muerta le debería agradecer a Javier Milei .

"Los recursos debajo de la tierra siempre fueron los mismos", arrancó Márquez, y dejó picando la idea de que todo lo demás, el trabajo de generaciones de neuquinos y la curva de aprendizaje en los yacimientos durante más de una década, fue apenas un paréntesis a la espera del verdadero artífice del despegue.

Antes de esta gestión de Milei, sostuvo la senadora ante el matutino porteño, el país tenía "pisado" el precio del barril, el dólar estaba artificialmente bajo y el comercio exterior permanecía cerrado, una fórmula que, según su relato, mantenía a Vaca Muerta como una promesa incumplida.

Una trabajadora resultó con graves lesiones y fue trasladada de urgencia a una clínica de Rincón de los Sauces.

Las declaraciones, polémicas por cierto, no tardarán en generar una reacción, ya que desde Neuquén se abona siempre la idea de que tanto los gobiernos provinciales (desde Jorge Sapag a Rolando Figueroa), fueron los que sostuvieron la idea de Vaca Muerta.

Nadia Márquez: el diagnóstico sobre Vaca Muerta y la era de Javier Milei

El problema es que ese diagnóstico borra de un plumazo años de expansión del no convencional, con récords de producción, inversión extranjera y obras de infraestructura que arrancaron mucho antes de que Milei llegara a la Casa Rosada.

Márquez manifestó otra postura y para ella, recién ahora existe "una legislación apta" para que las grandes empresas vengan a invertir, y fue el Presidente quien "tomó las decisiones que había que tomar", como es el caso del RIGI.

La faceta religiosa de Márquez no queda como un dato de color y es parte de su discurso político también en la nota con La Nación.

Nadia y su papá Hugo Márquez.

Hija del pastor Hugo Márquez, la senadora explicó que para su familia "ser pastor no es un título, es una función", y afirmó sin vueltas que "la doctrina kirchnerista va en contra de la Biblia", porque, según su interpretación, las Escrituras hablan "del esfuerzo, del mérito", en contraposición a lo que ella describe como el "asistencialismo hueco y obligado" del Estado.

La Biblia, el enemigo y la justicia social: los males del kirchnerismo

En otras palabras, le pega al peronismo y al kirchnerismo en la doctrina de la justicia social.

Márquez llegó a decir que discutió de religión con referentes del PJ como José Mayans y Jorge Capitanich, a quienes,relató, les cuestionó apelar a la doctrina social de la Iglesia mientras "legislaban" en contra de lo que para ella es "el primer derecho humano, que es el derecho a la vida".

Es la misma lógica con la que sostiene, en otro pasaje de la nota, que "la justicia social es aberrante", una frase que pronuncia rodeada de tres imágenes de Milei en su despacho del Senado. Un portarretratos, un libro biográfico y un busto de cerámica.

Su vínculo con Karina Milei

La senadora también dedicó varios pasajes a reivindicar su cercanía con Karina Milei y los hermanos Menem Martín y Lule), a quienes describió como parte de un vínculo forjado en "trabajo y lealtad" desde los primeros años del espacio libertario en Neuquén, cuando ella todavía era concejal.

Karina Milei, hermana del presidente de la Nación y la diputada nacional Nadia Márquez.

Márquez salió a marcarle la cancha a la política en Neuquén y defender la gestión económica de Milei en Vaca Muerta, en un momento particular para la agenda energética provincial: el proyecto de GNL en Plaza Huincul y Cutral Co, de la mano de la alianza YPF-ENI-XRG, se encamina hacia una audiencia pública ambiental.

Es el propio Gobierno provincial el que busca dar respuestas sobre los impactos sociales, laborales y ambientales de un modelo de expansión que, en la versión de la senadora, no tiene sombras.