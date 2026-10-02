Pelea en la Legislatura: qué dijo Joaquín Eguía de su tenso cruce con Julieta Ocampo

Un tenso cruce entre el concejal Joaquín Eguía y la diputada provincial Julieta Ocampo ocurrió el pasado miércoles 30 en la comisión F de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte. A partir del intercambio que terminó a los gritos entre los legisladores, la diputada Mónica Guanque subió un video que mostró el momento y se viralizó rápidamente.

El clip tuvo una fuerte repercusión con más de 100 comentarios de apoyo y rechazo hacia ambas partes. Luego de la difusión de la publicación y la nota de LM Neuquén al respecto, Eguía dio su testimonio: "no cuento mi versión, muestro la realidad, no el recorte que subió Guanque. Estábamos debatiendo la ley Adela hacía una hora y media y la única intervención que tuvo esta mujer fue para hacer una pregunta de algo que ya estaba en el proyecto, o sea que ni siquiera lo había leído y después lo que se ve en el video".

Adjunto a esa declaración, Eguía hizo llegar a este medio un video con menos cortes, que muestra la totalidad de la discusión.

"A mí no me parece grave la discusión que tuvimos porque la mina se quedó resentida por un video que subí en el que aparte nunca mentí. A mí lo que me parece más grave es que no se pudo tratar la ley por un resentimiento de ella. O sea, van a seguir recagando a palos a los perros y a los animales y no se va a tratar la ley por un tema personal y una discusión que tenía ella. Eso es lo más grave, que la ley se tuvo que parar por un resentimiento de esta zurda", agregó.

La versión completa del cruce: acusaciones, gritos y un tenso enfrentamiento

El incidente comenzó durante el debate en comisiones sobre la ley Adela, un proyecto presentado por el concejal para abordar casos de maltrato animal. Al finalizar sus consultas sobre la normativa, la diputada del FIT dirigió sus palabras directamente a Eguía: "Quisiera aprovechar también este espacio y que lo tengo al concejal Joaquín acá presente para felicitarlo, porque la verdad es que la manipulación de información que maneja a través de las redes sociales es completamente maravillosa, me imagino de dónde la ha aprendido".

Posteriormente, la legisladora lo responsabilizó directamente por su seguridad: "Lo voy a hacer responsable por mi integridad física, ya que sus discursos de odio y que tanto habla del amor hacia los animales han puesto en riesgo mi integridad física. Así que espero que no tenga que terminar como su padre, teniendo que pedir disculpas públicas por los dichos que hace en las redes sociales".

Ante la acusación, Eguía tomó la palabra sosteniendo que existían asuntos de mayor relevancia en el temario. Frente a los reclamos de Ocampo sobre el impacto de sus publicaciones en redes, el edil deslindó responsabilidades manifestando: "Serán por tus declaraciones, querida, no son por temas míos, son tus declaraciones". Luego de que la diputada lo calificara reiteradamente como un "desubicado", Eguía elevó el tono de voz y apeló al resultado electoral de los últimos comicios: "Se ve que tan mal no haremos las cosas porque los duplicamos en votos el año pasado. Así que deben aprender... bueno, chicas, deben aprender".

La discusión se profundizó cuando la diputada le recriminó haber editado un "recorte completamente malicioso" de sus intervenciones, a lo que Eguía interrumpió repetidamente a los gritos: "¿Lo dijiste o no? ¿Lo dijiste o no? un tema tuyo, querida. ¿Lo dijiste o no?".

A esto, Ocampo respondió "yo te estoy hablando con respeto, te estoy diciendo 'concejal' así que querida nada".

El momento de mayor tensión se produjo cuando el concejal arremetió de forma vehemente contra los cargos políticos y lanzó un desafío directo: "¿Y qué carajo me importa a mí? A mí no me importa acá el cargo, acá no es por cargo. Es el problema de ustedes, salen acá y se piensan que son Dios. Acá no son diputados, son cuatro años, se les terminan las vacaciones... No se crean más que la gente porque no caminan una sola cuadra ustedes. Te lo digo en la cara".

"¿Y dónde estamos? ¿Qué querés que te lo diga acá afuera? Te lo digo acá afuera, no tengo ningún problema", agregando entre gritos mientras en la sala se solicitaba calma: "¿Quiénes se piensan que son por un cargo? ¿Quién se piensan que son?".

El cruce cerró con la réplica de Ocampo: "Fijate quién habla, ¿quién te puso ahí?", al tiempo que la transmisión se cerraba y se daba la comisión por terminada por los disturbios.

El origen de las tensiones entre Ocampo y Eguía

El reclamo de Ocampo en las comisiones se originó por un video que subió el concejal por Fuerza Libertaria a finales de agosto a sus redes sociales criticando una declaración radial que hizo la representante por el FIT.

En el clip difundido por Eguía se escucha a la diputada decir: "no canto el himno, no cantamos el himno los trotskistas porque nosotros no tenemos patria, nuestra patria no es la Argentina".

A partir de ese recorte, Eguía lanza en la publicación: "esta zurda diciendo que ellos no tienen patria. Y obvio que no, si siempre marchan con la bandera de Venezuela, Irán y con la de Cuba. Y siempre me van a encontrar en la vereda correcta, en la vereda opuesta a los zurdos porque dicen que representan a todos los trabajadores. Si representan a los trabajadores estaríamos en un grave problema, nada más que no son más del 4%".

Inmediatamente agrega el párrafo más controversial y por el que Ocampo lo confrontaría después: "porque los zurdos te defienden a los falsos mapuches, a los violadores, a las tomas, pero nunca a los argentinos".