Acto de amor: se hizo cargo de la droga y su expareja fue sobreseída

Un viejo procedimiento que tenía bajo sospecha a una mujer y un hombre se cerró en forma favorable para los acusados tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa.

La División Antinarcóticos de Zapala encabezó la investigación que involucró a la mujer y el hombre.

Un vendedor de comidas y una ayudante de cocina enfrentaban una causa por narcomenudeo en Zapala y una declaración del primero allanó el camino para un acuerdo entre las partes intervinientes en el proceso.

La investigación que tenía como protagonistas a un hombre de 50 años y, una mujer de 32, se inició en los primeros meses de 2022 a partir de un seguimiento que realizaron los efectivos de la División Antinarcóticos Zapala de la Policía neuquina. Un movimiento permanente de personas en el domicilio que ocupaba la pareja, en calle Jorge Newbery al 1900, en el barrio Don Bosco, no dejó de llamar la atención de los sabuesos de la fuerza de seguridad provincial.

La irregularidad fue informada al juzgado federal de Zapala y frente a la sospecha de actividades de microtráfico, se autorizó la realización de un allanamiento. La medida judicial se llevó a cabo el 7 de julio de 2022 y el resultado fue el hallazgo de un poco más de 24 gramos de cocaína en la cartera de la mujer.

En un primer momento, el Ministerio Público Fiscal (MPF) consideró probado el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La Policía secuestró una gran cantidad de envoltorios de cocaína.

Al igual que otras causas de la justicia federal, su resolución se demoró y recién en los últimos días, ante el Tribunal Oral Federal (TOF), se pudo avanzar con un acuerdo.

Dijo que la droga que estaba en la cartera le pertenecía

Una de las novedades en la audiencia fue el pedido de declarar por parte del hombre. A pesar de que en este momento no convive con la mujer, mostró que no quiere ocasionarle problemas y se hizo cargo de la tenencia de la cocaína que había sido hallada en su cartera. Justamente, la fiscalía insistió en este punto y el acusado no dudó en afirmar que la droga le pertenecía.

A la hora de definir el proceso, el MPF reconoció que los elementos de prueba para atribuirle la venta de droga al hombre no eran suficientes. Por esta razón, consideraba que se debía avanzar con la figura de tenencia simple de estupefacientes. Asimismo, el representante de la parte acusadora recordó que la droga no estaba fraccionada como suele suceder en domicilios donde funcionan kioscos narco.

De esta forma, en relación al hombre, la fiscalía acordó con la defensa la imposición de una pena en suspenso de un año. El acusado arrastraba una probation previa.

En cuanto a las pautas de conducta, deberá realizar una donación cercana a los 200 mil pesos a la sección Zapala de Gendarmería Nacional Argentina y que serán destinados a una reparación edilicia.

Libre de culpa y cargo

Frente a la actitud del hombre, que se hizo cargo de la droga, la mujer logró su sobreseimiento.

A su turno, el juez unipersonal del TOF hizo un repaso de la causa y se encargó de homologar el acuerdo presentado por el MPF y la defensa.

El mes pasado, un municipal con domicilio en el barrio Parque Industrial de esta capital, pudo acceder a una resolución alternativa del conflicto luego de ser investigado por el hallazgo en su vivienda de un poco más de 300 gramos de marihuana. Debido a que el secuestro se dio en el marco de otra causa, el hombre obtuvo el beneficio y entre las pautas de conducta, se estableció que done una suma de 300 mil pesos al Obispado.