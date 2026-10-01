Abandonó a sus hijos para viajar en un crucero: los encontraron en el baño

La arrestaron al desembarcar en Miami tras descubrir que su bebé y otros tres menores permanecieron solos en una vivienda durante su viaje.

La mujer que dejó a sus hijos para irse a un crucero fue arrestada en la terminal portuaria de Miami.

Una mujer de 29 años fue detenida por la Policía en Estados Unidos tras comprobarse que abandonó a sus cuatro hijos menores de edad en el interior de su departamento en Florida, incluido un bebé de dos meses, para embarcarse en un crucero turístico hacia las Bahamas.

El operativo de arresto se concretó en la terminal portuaria de Miami , cuando la sospechosa, identificada como Nathalie Belizaire y residente en North Miami Beach, regresaba a bordo de la embarcación comercial Carnival Conquest.

Las autoridades intervinieron cuando el padre de uno de los niños alertó al servicio de emergencias 911 al constatar la ausencia de adultos en la casa donde estaban los pequeños, hasta donde se trasladó tras advertir publicaciones sospechosas de la mujer en la plataforma WhatsApp.

Al llegar al edificio, el hombre percibió sonidos infantiles y visualizó el televisor encendido a través de las persianas cerradas, por lo que decidió realizar la denuncia.

Esa presentación motivó el desplazamiento urgente de efectivos de seguridad y bomberos del condado de Miami-Dade para forzar el ingreso a la vivienda. Tras derribar la puerta de acceso, los agentes encontraron en el interior a los cuatro hermanos, de dos meses, dos años y dos edades mayores, ocultos en el baño.

La investigación estableció que la imputada adquirió un pasaje para un trayecto marítimo de tres días que zarpó el veinticinco de septiembre.

Tras el arribo del buque a PortMiami, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos interceptaron a la mujer y la entregaron a la Policía local, instancia en la cual se negó a prestar declaración indagatoria.

"Pidió que fuera a ver cómo estaban sus hijos"

Antes de que se descubriera el abandono, los investigadores recopilaron las comunicaciones que la sospechosa mantuvo con su círculo íntimo. El expediente detalló que el hermano de la imputada, Steven Borgella, declaró ante la Policía que recibió un mensaje de texto de Belizaire a las 8 de la noche del 26 de septiembre en el que le pedía explícitamente que "fuera a ver cómo estaban sus hijos".

'WHO LEAVES 4 LITTLE KIDS ALONE TO GO ON A CRUISE?' Judge rips into Florida mom who faces four felony child neglect charges after allegedly leaving her kids — including a 2-month-old infant — home alone to board a three-day Carnival cruise to the Bahamas.



Police found the four… pic.twitter.com/rlNdCAEZBf — Fox News US (@FoxUSNews) September 30, 2026

En paralelo, los uniformados entrevistaron a la bisabuela de los menores, Denise Wilkes, quien reveló que la mujer le había asegurado que dejaría a los niños con ella porque "iba a salir de la ciudad", algo que nunca se concretó.

Así, los investigadores confirmaron que los menores quedaron totalmente desprovistos de asistencia adulta durante todo el fin de semana.

Qué cargos enfrentó y qué castigo recibió la madre de los niños

La acusada compareció ante la Justicia durante la audiencia de control de detención, donde la magistrada a cargo impuso una multa fijada en diez mil dólares en total por los cuatro cargos de negligencia infantil sin causar lesiones corporales graves, tipificados como delitos graves de tercer grado en la legislación del estado de Florida.

Las cámaras corporales de la fuerza pública documentaron el rescate de los niños.

Asimismo, el tribunal dictó una prohibición estricta de contacto entre la imputada y los menores afectados mientras avanzan los procedimientos de protección social.

"Un bebé, el bebé nació en julio de este año. ¿Quién deja solo a un bebé así?", cuestionó la jueza interviniente al evaluar los elementos probatorios reunidos en el expediente.