¿Fue un atentado?: qué se sabe sobre el ataque a un piloto en pleno vuelo y cuáles son las sospechosas

El avión descendía en picada cuando otros dos pilotos lograron tomar el control. Hubo gritos, momentos de desesperación entre los 180 pasajeros.

Las autoridades y organismos de seguridad israelíes confirmaron que el incidente se trató de un atentado.

Un avión sufrió un impactante hecho que fue catalogado por las autoridades israelíes como un atentado terrorista, mientras cubría la ruta entre Emiratos Árabes Unidos e Israel y tuvo que aterrizar de emergencia. Hubo gritos, momentos de desesperación entre los 180 pasajeros y un piloto terminó herido.

El incidente generó momentos de pánico en el aire cuando el vuelo FZ 1073 desde Dubái hacia Tel Aviv, tuvo que concretar un aterrizaje de emergencia en la base aeroportuaria de Tabuk, ubicada en Arabia Saudita. En las últimas horas, el vuelo de rescate que transportaba a los pasajeros de Flydubai aterrizó en el aeropuerto de Tel Aviv.

Las autoridades y organismos de seguridad israelíes confirmaron que el incidente se trató de un atentado y, según reveló el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir: "Era un atentado, quería estrellar el avión y asesinar a 180 israelíes". Mientras tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que la situación estaba bajo control y que no hubo un intento de secuestro.

Los medios locales hablan de diversas hipótesis, desde un atentado hasta un episodio de salud mental, aunque hasta el momento no se ha emitido ninguna declaración oficial. De igual manera, el motivo central del ataque es lo que se evalúa por estas horas y, al parecer, todo habría comenzado con una pelea entre los pilotos.

Desde el Ejército israelí, indicó The Guardian, no tenían información de inteligencia sobre un ataque planificado, y hasta ahora no se hizo pública ninguna evidencia que vincule el episodio con una organización.

Durante el trayecto, la aeronave experimentó un descenso abrupto de aproximadamente cuatro mil metros —cayendo desde los 33.000 pies hasta los 17.000 pies en un minuto—, mientras emitía de manera sucesiva códigos de alerta en los sistemas de seguimiento público.

Según informó el Canal 14 de Israel, fue el copiloto omaní es sospechoso de haber puesto el código en un descenso pronunciado antes de que el otro piloto interviniera. Las grabaciones de voz de la cabina y los datos de vuelo, que en casos así son la principal evidencia, no fueron difundidos, y ninguna autoridad confirmó la versión.

Un funcionario israelí dijo a Reuters que los pilotos transmitieron las señales tras una pelea física, pero no estaba claro si alguno de los dos las emitió de forma intencional.

Medios regionales dieron cuenta de pasajeros con manchas de sangre en su ropa tras un "altercado" en pleno vuelo.

¿Fue un atentado?: las hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido con el avión

En diálogo con LN+, el analista internacional Andrés Repetto, indicó que la principal explicación que debía investigarse era un intento de secuestro de la aeronave.

"Claramente el copiloto intentó tomar el control del avión, atacó con un cuchillo al piloto", sostuvo. Asimismo, se planteó la posibilidad de estar frente a un atentando similar al del 11 de septiembre aunque "no lo sabemos".

El primer ministro Benjamin Netanyahu se reunió con uno de los pasajeros que logró neutralizar al agresor durante el vuelo.

"Todo es especulación, pero esperemos a tener la información concreta", expresó. Lo que sí afirmó es que "la reacción de los pasajeros y la resistencia del capitán fueron decisivas para impedir que la situación tuviera un desenlace fatal".

El regreso de los pasajeros a Israel: el momento del aterrizaje

Horas después de vivir momentos de desesperación y miedo, los 180 pasajeros del vuelo FZ 1073 fueron autorizados para regresar a Israel y aterrizaron en el aeropuerto Ben Gurion sin problemas.

El primer ministro Netanyahu y la ministra de Transportes, Miri Regev, arribaron al aeropuerto Ben-Gurion para darles la bienvenida, mientras que los equipos de Magen David Adom permanecieron junto a los equipos médicos del aeropuerto para brindar la atención médica necesaria.