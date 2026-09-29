Feroz tiroteo a metros de una escuela primaria: los protagonistas escaparon del lugar

Se trata del segundo caso en menos de una semana en el mismo sector. La policía encontró tres vainas tiradas.

Un nuevo enfrentamiento a tiros generó temor en la localidad de Centenario , cuando este lunes por la tarde dos personas protagonizaron momentos de extrema tensión que incluyeron disparos en plena vía pública. La preocupación fue mayor dado que toda la secuencia sucedió a metros de un establecimiento educativo .

De acuerdo a la información publicada por el sitio Centenario Digital, los protagonistas escaparon antes de la llegada de la Policía . Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:20 del lunes 28, en la esquina de las calles Jorge Luis Borges y Guatemala, en el barrio Vista Hermosa , a tan solo una cuadra de la Escuela Primaria N°59.

Dos sujetos comenzaron a dispararse con armas de fuego y se habrían escuchado alrededor de siete detonaciones. Ante los disparos, varias personas ingresaron rápidamente a sus casas para resguardarse, mientras daban aviso de lo sucedido.

La esquina de Jorge Luis Borges y Guatemala en Centenario. Google Maps

Encontraron tres vainas servidas

A los pocos minutos del enfrentamiento, patrulleros de la Comisaría 52 de Centenario arribaron hasta el sector. Sin embargo, los protagonistas del tiroteo ya se habían retirado del lugar.

Tras la primera intervención policial, fue convocado personal de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II, que comenzó con el relevamiento del lugar para intentar reconstruir la violenta secuencia e identificar a los involucrados.

Durante las tareas realizadas en el sector, los investigadores hallaron tres vainas servidas, que quedaron incorporadas como elementos de interés para avanzar con la investigación.

Cómo se produjo el enfrentamiento

Una de las hipótesis que surgió durante las primeras averiguaciones indica que una tercera persona habría pasado corriendo por el lugar y levantado otras vainas antes de escapar. Sin embargo, esa secuencia todavía deberá ser establecida por los investigadores.

La diferencia entre los cerca de siete disparos que habrían escuchado los vecinos y las tres vainas encontradas por la Policía también forma parte de los puntos que deberán esclarecerse.

La violenta secuencia ocurrió durante la noche del viernes 25. Gentileza: Centenario Digital.

Segundo episodio en menos de una semana

El nuevo tiroteo en el barrio Vista Hermosa se produjo pocos días después de otro violento episodio registrado en el mismo sector de Centenario.

La tranquilidad de la noche del viernes 25 fue alterada por un ataque a tiros desatado contra una vivienda. La balacera dejó al menos 30 impactos en el frente de la casa.

Además, afectó a una Peugeot Partner que estaba estacionada en el lugar. Más tarde, durante los incidentes que se produjeron mientras trabajaba la Policía, una Ford Transit de la Metropolitana terminó con daños.

El ataque ocurrió en el sector de las calles El Salvador y Juan Domingo Perón. Según informó a LM Neuquén el Comisario Marcos Mazzone, los disparos ocurrieron a las 23 y dudaron unos pocos minutos.

Minutos después llegaron efectivos de la Comisaría 52 junto al Personal de Criminalística que comenzó a constatar los impactos de proyectiles en el frente de la vivienda. Sin embargo, el operativo se vio atravesado por nuevos incidentes en el sector.

“Se trató de una gresca entre vecinos, personas que ya tienen inconvenientes de vieja data”, expresó Mazzone, quien agregó que hasta el momento no se había realizado una denuncia formal. No obstante, la víctima manifestó saber quiénes fueron los responsables y señaló a cuatro personas.