El custodio de la ministra de Seguridad se encuentra fuera de peligro, mientras que uno de los delincuentes está al borde de la muerte.

Más de 20 disparos: así fue el tiroteo entre el custodio de Monteoliva y los motochorros.

Un brutal intento de robo se registró este martes por la mañana, donde un suboficial mayor de la Policía Federal, de 61 años e integrante de la custodia de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva , baleó a dos delincuentes .

El custodio oficial resultó herido de un disparo en el brazo, fue trasladado a un centro médico y se encuentra fuera de peligro. En tanto, uno de los delincuentes recibió dos disparos en la espalda y uno en la pierna, y permanece internado en el Hospital Churruca.

Mientras que el otro motochorro recibió cinco impactos de bala y se encuentra al borde de la muerte. Está internado en el hospital Simplemente Evita.

El episodio ocurrió en González Catán partido de La Matanza, minutos antes de las 6 de la mañana. Todo comenzó cuando el custodio se encontraba a bordo de su vehículo particular, un Toyota Etios y fue interceptado por dos motochorros en la puerta de su casa, sobre la calle Manuel Gallardo al 800.

Más de 20 disparos: así fue el brutal tiroteo

En las últimas horas se conoció un video que difundió La Nación, en el que se puede escuchar el enfrentamiento entre los motochorros y el custodio.

Los detenidos fueron identificados como Sergio Fernando Arce Bustamente de 24 años y Ariel Ignacio Arévalos de 28 años, ambos de González Catán.

Video: el momento en que uno de los motochorros fue trasladado al hospital

Sin mediar palabra, los motochorros abrieron fuego directamente contra la ventanilla del conductor. El robo ocurrió cuando el oficial volvía del trabajo hacia su vivienda.

Según revelaron, la carátula del caso es "tentativa de robo agravado, tentativa de homicidio agravado y portación ilegal de arma de guerra".

Asimismo, indicaron que a uno de los motochorros lo llevó el custodio al hospital Churraca, mientras que el otro de mayor gravedad fue trasladado por su familia al hospital Simplemente Evita.

El registro de la cámara de seguridad de una vivienda muestra como el delincuente que recibió cinco disparos -en tórax, mano, pierna y espalda- camina lentamente hasta quedar tendido en el suelo. A los pocos segundos, un auto Chevrolet Corsa llega al lugar y lo suben al auto para trasladarlo.

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, titular de la UFI Descentralizada N°2, quien trabaja junto con efectivos de la Comisaría 2° Sur de González Catán para determinar que ocurrió durante el enfrentamiento.

Otro policía federal baleado en La Matanza

Un policía que trabajaba como chofer de una aplicación de viajes mató a un ladrón de 16 años durante un violento episodio.Tras el ataque, los vecinos lo obligaron a trasladar al adolescente herido al hospital.

El efectivo que estaba de civil, había comenzado un viaje aparentemente habitual. Sin embargo, los dos jóvenes que subieron al vehículo habrían simulando ser pasajeros para atacarlo. El auto terminó destrozado a piedrazos.

En medio del forcejeo para evitar que le robaran el auto, el subteniente sacó su arma reglamentaria y disparó cinco veces. Uno de los presuntos delincuentes recibió dos impactos y murió poco después en el hospital.

El hecho ocurrió en el partido de La Matanza y de acuerdo a la reconstrucción del hecho, todo sucedió cuando el policía llegó a buscar a una supuesta pasajera. Al estacionar, dos jóvenes se subieron al vehículo: uno ingresó por la puerta trasera y habría trabado el freno de mano para impedir que el conductor pudiera escapar. El otro se ubicó del lado del conductor, lo amenazó con un arma y comenzó a golpearlo con la culata.