Prohibieron una marca de desinfectantes, limpiadores y aromatizante: la alerta de la ANMAT

La medida rige en todo el país y también alcanza a la venta de los productos por internet.

La ANMAT también ordenó iniciar un sumario contra la empresa por presuntos incumplimientos de la normativa sanitaria vigente.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) prohibió el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución de una serie de productos de limpieza que no cuentan con el correspondiente registro sanitario.

La decisión quedó establecida mediante la Disposición 6173/2026, publicada este martes 29 de septiembre en el Boletín Oficial.

El organismo explicó que la falta de inscripción impide garantizar las condiciones de elaboración, composición, calidad, seguridad y eficacia de los artículos alcanzados por la prohibición. La medida rige en todo el país y también alcanza a las plataformas de venta por internet.

La ANMAT también ordenó iniciar un sumario contra la empresa responsable por presuntos incumplimientos de la normativa sanitaria vigente.

Qué productos fueron prohibidos por la ANMAT

La restricción comprende todos los lotes de limpiadores, desinfectantes y otros productos sanitarios comercializados bajo la marca B&T Química que todavía no fueron inscriptos.

La investigación comenzó después de una denuncia que alertó sobre la venta de productos de B&T Química sin registro ante la autoridad sanitaria. A partir de esa presentación, el Servicio de Domisanitarios realizó tareas de fiscalización y constató que la firma ofrecía distintos artículos mediante su página web, redes sociales y plataformas de comercio electrónico.

Durante el relevamiento aparecieron desinfectantes, limpiadores y aromatizantes que no figuraban inscriptos en los registros oficiales. En una primera etapa tampoco se pudo identificar ante la ANMAT un establecimiento habilitado como responsable de esos productos domisanitarios.

La empresa B&T Química S.R.L., con domicilio declarado en Lavallol, provincia de Buenos Aires, posteriormente quedó incorporada al sistema del organismo. Tras recibir las notificaciones correspondientes, la compañía informó que estaba realizando gestiones para regularizar la situación de los productos observados.

Según la disposición, la firma inició trámites de inscripción para algunos artículos considerados de riesgo 1, entre ellos limpiadores y suavizantes. Sin embargo, esas presentaciones no modificaron la situación de los demás productos que continuaban comercializándose sin contar con registro sanitario.

Por qué intervino la ANMAT

El organismo explicó que el registro sanitario permite conocer quién fabrica y comercializa cada producto, y someterlo a los controles correspondientes. Cuando esa inscripción no existe, la autoridad no puede comprobar las condiciones de manufactura ni determinar si el artículo cumple con las exigencias necesarias para circular en el mercado.

La ANMAT también consultó a la autoridad sanitaria bonaerense para determinar si los productos contaban con algún registro provincial. La respuesta indicó que no se encontraron inscripciones correspondientes a los artículos investigados dentro de esa jurisdicción.

La ANMAT prohibió la venta, distribución y uso de los productos destinados a medicina humana de CAFLAB. (Foto: NA)

Ante esta situación, el organismo resolvió prohibir todos los lotes de limpiadores, desinfectantes y demás productos de B&T Química que carezcan de inscripción. La restricción permanecerá vigente hasta su regularización y abarca tanto los comercios físicos como las plataformas digitales.

También prohibieron productos médicos sin autorización

En paralelo, la ANMAT publicó la Disposición 6171/2026, mediante la cual prohibió el uso, comercialización, publicación y distribución de todos los productos médicos fabricados o importados por MW Distribuciones hasta que obtengan la correspondiente autorización.

La actuación comenzó durante una inspección realizada el 11 de agosto en un comercio de la ciudad de Corrientes. Allí fueron encontradas doce unidades identificadas como “Aritos de silicona MW Distribuciones”, en medidas 70, 75 y 80. La responsable del establecimiento explicó a los inspectores que se trataba de pesarios de silicona.

Los productos no presentaban número de lote, fecha de fabricación o vencimiento, identificación del fabricante o importador ni datos sobre registros sanitarios. La ANMAT confirmó además que MW Distribuciones no figuraba habilitada como fabricante o importadora de productos médicos y que los artículos tampoco estaban inscriptos en el registro correspondiente.