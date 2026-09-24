La ANMAT prohibió todos los productos para bajar de peso que contengan retatrutida: qué es y por qué es peligrosa

La medida alcanza todo lote, tamaño y presentación hasta que obtengan autorización oficial. La sustancia está bajo investigación clínica y puede ser riesgosa para personas con diabetes tipo 2.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) prohibió este jueves el uso, la comercialización, la publicación y la distribución en todo el territorio nacional de todos los productos para administración en humanos que declaren contener retatrutide o retatrutid a .

La medida, formalizada a través de la Disposición N° 6140/2026 publicada en el Boletín Oficial, también alcanza a los productos ofrecidos mediante plataformas de venta electrónica y rige sobre todos los lotes, tamaños y presentaciones hasta que esos productos obtengan la autorización del organismo sanitario.

"Prohíbese el uso, comercialización, publicación y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los lotes, tamaños y presentaciones de cualquier producto para administración en humanos que declare contener como ingrediente 'retatrutide' o 'retatrutida' hasta tanto se encuentren autorizados por esta ANMAT", estableció la disposición.

Especialistas destacaron que la alternativa nacional podría aliviar la presión sobre el mercado saturado por Ozempic.

Según los fundamentos del organismo, hasta el momento no hay especialidades medicinales autorizadas ni comercializadas en el país que contengan esta sustancia. La retatrutida es un compuesto que continúa en fase de investigación clínica por sus potenciales efectos, y los reguladores advirtieron sobre los riesgos que puede generar en personas con diabetes tipo 2 y con control inadecuado de la glucemia. La prohibición no alcanza a investigaciones clínicas que cuenten con autorización expresa de la ANMAT.

Qué es la retatrutida y por qué está siendo investigada

La retatrutida es un compuesto experimental que forma parte de una nueva generación de moléculas desarrolladas para el tratamiento de la obesidad y el control metabólico. A diferencia de los fármacos ya aprobados como el semaglutide o la tirzepatida, la retatrutida actúa sobre tres receptores hormonales simultáneamente: los del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), el péptido YY (PYY) y el glucagón. Esa triple acción le otorga un perfil potencialmente más potente para la pérdida de peso, pero también eleva la complejidad de su perfil de seguridad y sus posibles efectos secundarios.

Los ensayos clínicos de fase 2 publicados hasta ahora muestran resultados prometedores en reducción de peso corporal, pero la sustancia todavía no superó los ensayos de fase 3 necesarios para demostrar seguridad y eficacia en poblaciones amplias y obtener la aprobación regulatoria de agencias como la FDA o la EMA. En ese contexto, que los productos que la declaran como ingrediente circulen libremente en el mercado argentino —sin registro, sin fiscalización y sin garantías sobre su elaboración— representa un riesgo sanitario concreto.

La prohibición surgió a partir de una denuncia recibida por correo electrónico en la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de la ANMAT, que alertaba sobre dos sitios web que ofrecían productos que declaraban contener retatrutida. El organismo verificó que esos productos no cuentan con registros que permitan acreditar su elaboración legítima ni su fiscalización.

También tomó nota de que sus pares de Brasil y Paraguay ya habían difundido alertas similares sobre productos con este ingrediente. En consecuencia, la ANMAT promovió una ampliación de denuncia ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora Nº 2, con intervención de la División Delitos contra la Salud de la Policía Federal Argentina.

En el mismo Boletín Oficial, la ANMAT también dio de baja las habilitaciones de la firma Royal Farma S.A. para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos y productos médicos, tras detectar que la empresa había presentado un certificado de inscripción apócrifo en procesos licitatorios de la provincia de Santa Fe. Las constancias de buenas prácticas de la compañía habían vencido en 2020 y 2021 sin que se hubieran solicitado renovaciones.