El Senado debate los cambios de Zona Fría y el Banco Central: quiénes podrían perder los subsidios

El oficialismo llega al recinto con los votos ajustados y debió modificar uno de los puntos más resistidos de la reforma monetaria.

Bullrich negoció los votos para tratar la reforma de Zonas Frías y los cambios en el Banco Central.

El oficialismo vuelve a poner a prueba su mayoría en el Senado con dos proyectos de fuerte impacto económico: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios al régimen de Zonas Frías .

La sesión fue convocada para este jueves a las 12 del mediodía. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , cerró el llamado después de negociar con la UCR, el PRO y fuerzas provinciales. Su objetivo es reunir nuevamente los 44 votos que acompañaron al Gobierno durante la sesión de la semana pasada.

El acuerdo, sin embargo, requirió una concesión. El oficialismo aceptó modificar el mecanismo para designar y remover a las autoridades del Banco Central , por lo que el proyecto deberá regresar a Diputados si recibe la aprobación de la Cámara alta.

Qué cambia la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

La reforma impulsada por Javier Milei establece que el objetivo prioritario del Banco Central de la República Argentina (BCRA) será preservar la moneda. De esta manera, elimina las metas incorporadas en 2012 relacionadas con el empleo, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social.

El proyecto también prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro y restringe la compra directa de títulos públicos en el mercado primario. El Gobierno busca impedir que la emisión monetaria vuelva a utilizarse para financiar el déficit fiscal. Otra disposición impide transferir al Tesoro ganancias contables o generadas por diferencias cambiarias. Los resultados del organismo deberán destinarse primero a cubrir pérdidas acumuladas, recomponer su patrimonio o cancelar deuda pública.

La mayor discusión apareció alrededor de la estabilidad de sus autoridades. El texto aprobado en Diputados por 144 votos contra 102 exigía el respaldo de dos tercios de ambas cámaras para destituir al presidente o a un integrante del directorio.

La Libertad Avanza aceptó reducir esa exigencia a una mayoría absoluta de 37 senadores. Además, Diputados quedará afuera del procedimiento y el Senado conservará la facultad exclusiva de aprobar las designaciones y remociones.

Qué pasará con los subsidios de Zona Fría

El segundo proyecto modifica el régimen de subsidios al gas ampliado en 2021. Aquella reforma incorporó al beneficio a ciudades y regiones ubicadas fuera de la Patagonia que también registran bajas temperaturas durante el invierno.

La propuesta del Gobierno reduce el alcance territorial automático y reserva la cobertura general para la Patagonia, Malargüe y la Puna. Amplias zonas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja podrían perder el descuento o recibir una reducción.

El nuevo esquema prioriza el nivel de ingresos y las condiciones de vulnerabilidad de cada hogar. Los usuarios que cumplan esos requisitos podrían mantener la asistencia mediante el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

La reforma de Zonas Frías cambiaría el alcance de los subsidios al gas en varias provincias.

Para el oficialismo, la ampliación sancionada durante la presidencia de Alberto Fernández elevó el gasto público sin una justificación técnica suficiente. El kirchnerismo y varios senadores provinciales advierten que la reforma provocará aumentos en las facturas de familias y pequeñas actividades económicas.

La negociación por los votos en el Senado

La sesión del Senado quedó acordada durante una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por Bullrich y los jefes de los bloques. La agenda oficial incluye solo la reforma del Banco Central y el proyecto sobre Zonas Frías.

Dentro del oficialismo reconocen que la primera iniciativa tendría los votos para avanzar. El panorama es más incierto para los subsidios al gas: una fuente libertaria describió el acuerdo como “atado con alambre”, y otros legisladores incluso pusieron en duda que el cuerpo conserve el quorum hasta la votación.