Gaido y Pasqualini lanzaron un plan de 1.000 cuadras de asfalto sin precedentes para el oeste de Neuquén: los detalles

Con una inversión de 85.000 millones de pesos provenientes de fondos propios, se ejecutarán obras de pavimentación y servicios básicos.

La Municipalidad de Neuquén puso en marcha el diseño un plan de infraestructura urbana sin precedentes para potenciar a la capital que más crece. "Estamos en el oeste llevando adelante las obras más importantes de la historia, 1000 cuadras de asfalto que llegan a los vecinos de manera directa", aseguró el intendente Mariano Gaido.

El proyecto integral busca dotar de infraestructura esencial a los barrios más alejados del centro. "No solo es asfalto, es todos los servicios que están por debajo, todo lo que es pluviales, todo lo que es agua, todo lo que es conectividad", destacó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

Las tareas demandarán una inversión histórica de 85.000 millones de pesos provenientes del superávit del municipio, sin necesidad de recurrir a ningún tipo de endeudamiento externo. "Se hace con fondos propios para tener la equidad de que vivas donde vivas, sos un ciudadano de primera", definió el jefe comunal.

Las obras impactarán de lleno en la calidad de vida de miles de familias que esperaban respuestas de conectividad vial. "Somos un gobierno local con las cuentas muy ordenadas, sí hay mucha eficiencia en ese sentido, pero no somos un Estado ausente", agregó Pasqualini sobre la capacidad de planificación de la gestión comunal.

El despliegue territorial incluye sectores clave como el barrio Hi.Be.Pa, Valentina Norte Rural, Almafuerte, Cuenca XVI y 370 Viviendas, con un plazo de ejecución estimado entre ocho y 10 meses.

"Algunas de las obras ya están con contrato firmado, como Lago Muster, y en 370 Viviendas estamos abriendo las ofertas de la licitación esta semana", detalló el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola.

La iniciativa refleja el trabajo en equipo del municipio y la provincia para materializar proyectos que transforman la realidad social. "Acá se materializan las obras que los vecinos necesitan, los recursos de Vaca Muerta. Cuando muchos preguntan qué es lo que llega a Neuquén o cuánto llega, y nosotros venimos explicando que solamente el 13% de lo que es un barril de petróleo le llega a los neuquinos y con ese 13% la provincia y los municipios hacen todo lo que hacen", explicó el ministro jefe de Gabinete provincial, Juan Luis Ousset.

Asfalto

El funcionario provincial remarcó la importancia de mirar hacia los sectores más postergados de la ciudad con una perspectiva verdaderamente federal. "Los barrios del oeste venían planteando necesidades hace tantos años y recién ahora se están concretando en una provincia que crece cuatro veces más que el país", valoró Ousset.

El anuncio despertó un fuerte sentido de orgullo neuquino entre los representantes barriales que ven materializada la palabra cumplida. "Hoy se da la posibilidad de que el vecino pueda vivir en mejores condiciones", expresó Roberto Peralta, presidente de la jurisdicción Esfuerzo.

Las nuevas troncales pavimentadas permitirán un flujo de tránsito más ágil y seguro, optimizando los tiempos de traslado hacia el centro y otros puntos de la ciudad. "Los vecinos lo venían exigiendo y hoy ya es realidad, se va a poder descongestionar bastante el tránsito en Lago Viedma a la par de este anuncio", celebró Walter Painequir, titular de la comisión vecinal de Valentina Norte Rural.

Por su parte, Adriana López, presidenta de la comisión vecinal del barrio Hi.Be.Pa, expresó: “La verdad que muy contenta por el anuncio del señor intendente. Mucho tiempo esperando, pero llegó, y esto va a ser una mejor calidad de vida para nuestros vecinos que están esperando el asfalto”.

La Municipalidad sostiene de esta manera un ritmo de obra pública inédito a nivel nacional, priorizando a las empresas locales y generando puestos de trabajo. Todas las intervenciones cuentan con proyectos ejecutivos aprobados por cada subsecretaría interviniente para garantizar el estricto cumplimiento de los estándares de calidad urbana exigidos. Con estas 1000 cuadras, la gestión local reafirma su perfil planificador, transformando la matriz de los servicios públicos para llevar equidad a cada rincón del ejido.

La Municipalidad de Neuquén puso en marcha el diseño del plan de infraestructura más ambicioso para el oeste de la ciudad que llevará el asfalto en 1.000 cuadras.

Los trabajos de pavimentación alcanzarán de forma directa a 10 barrios y sectores clave para garantizar mejores condiciones a cada vecino y una circulación más eficiente en la ciudad.

Detalle de los sectores y cantidad de cuadras a asfaltar:

• Bragado, sector Genco (entre Crouzeilles y Autovía Norte): 40 cuadras

• Lago Muster (entre Néstor Barros y Crouzeilles): 20 cuadras

• Barrio Hibepa (cuadrante Néstor Barros, 1 de Enero, Juan Bezerra y Los Loros): 50 cuadras

• Barrio 370 Viviendas (cuadrante Crouzeilles, Juan Bezerra, Fogwill y Thomas): 70 cuadras

• 1 de Enero (entre Néstor Barros y Osvaldo Soriano): 14 cuadras

• Las Torcazas (entre Lago Viedma y Claudio Vicente): 10 cuadras

• Osvaldo Soriano (entre Lago Viedma y Claudio Vicente): 12 cuadras

• Arturo Capdevilla (entre Lago Viedma y Avenida Esperanza): 14 cuadras

• Cuenca Intermedia, cuadrante 1 (Gueller, El Chingolo, Claudio Vicente y Bailesito): 50 cuadras

• Cuenca XVI, cuadrante 2 (Avenida Esperanza, Gervasoni y Bailesito): 70 cuadras

• Almafuerte, Los Hornos y Los Hornitos (cuadrante Crouzeilles, Avenida Esperanza, Genco, Gervasoni y Lago Viedma): 650 cuadras