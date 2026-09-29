Balearon a un custodio de la ministra Alejandra Monteoliva y hay un delincuente al borde de la muerte

El custodio oficial fue trasladado al hospital tras el violento hecho ocurrido este martes a la madrugada. Uno de los ladrones recibió cinco disparos.

El intento de robo por parte de dos delincuentes ocurrió en jurisdicción de La Matanza durante la madrugada del martes.

Un custodio de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva terminó herido de un disparo en medio de un intento de robo, y uno de los ladrones lucha por su vida.

Fuentes oficiales confirmaron que un suboficial mayor de la Policía Federal Argentina fue trasladado a un hospital, ya que habría recibido un tiro en el brazo. Uno de los ladrones lucha por su vida tras ser baleado por el custodio de la ministra.

El intento de robo por parte de dos delincuentes ocurrió en González Catán, jurisdicción de La Matanza durante la madrugada del martes.

El policía, de 61 años, es miembro de la División Seguridad y Custodia, destinado al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la protección de la ministra Alejandra Monteoliva. Está fuera de peligro.

Qué se sabe del intento de robo que terminó a los tiros

De acuerdo a lo que se informó hasta el momento, el custodio de 61 años circulaba a bordo de un Toyota Etios por la calle Gallardo al 800 cuando dos motochorros a bordo de una moto Yamaha lo interceptaron y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar contra el vehículo.

Una de las balas impactó en el vidrio del asiento del conductor. Ante el ataque, el suboficial respondió con su arma reglamentaria. El policía resultó herido en el hombro, mientras que uno de los delincuentes recibió dos disparos en la espalda y uno en la pierna, y permanece internado en el Hospital Churruca.

Asimismo, el otro ladrón fue trasladado por sus familiares al Hospital Simplemente Evita, donde los médicos constataron que tenía cinco impactos de bala.

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, titular de la UFI Descentralizada N°2, quien trabaja junto con efectivos de la Comisaría 2° Sur de González Catán para determinar que ocurrió durante el enfrentamiento.

Otro policía federal baleado en La Matanza

Un policía que trabajaba como chofer de una aplicación de viajes mató a un ladrón de 16 años durante un violento episodio.Tras el ataque, los vecinos lo obligaron a trasladar al adolescente herido al hospital.

El efectivo que estaba de civil, había comenzado un viaje aparentemente habitual. Sin embargo, los dos jóvenes que subieron al vehículo habrían simulando ser pasajeros para atacarlo. El auto terminó destrozado a piedrazos.

En medio del forcejeo para evitar que le robaran el auto, el subteniente sacó su arma reglamentaria y disparó cinco veces. Uno de los presuntos delincuentes recibió dos impactos y murió poco después en el hospital.

El hecho ocurrió en el partido de La Matanza y de acuerdo a la reconstrucción del hecho, todo sucedió cuando el policía llegó a buscar a una supuesta pasajera. Al estacionar, dos jóvenes se subieron al vehículo: uno ingresó por la puerta trasera y habría trabado el freno de mano para impedir que el conductor pudiera escapar. El otro se ubicó del lado del conductor, lo amenazó con un arma y comenzó a golpearlo con la culata.

El subteniente intentó defenderse a golpes y durante el forcejeo, logró sacar su pistola reglamentaria Bersa 9 milímetros y disparó cinco veces.

Dos de los proyectiles alcanzaron a Tabarez: uno en la cabeza y otro en el pecho. El adolescente, de 16 años, cayó herido dentro del auto, mientras que el segundo sospechoso fue reducido por el efectivo.

Mientras el policía intentaba comunicarse con el 911, familiares y vecinos de los jóvenes llegaron hasta el lugar.Según declaró el efectivo ante la Justicia, comenzaron a arrojar piedras contra el vehículo y amenazarlo de muerte.

En medio de la confusión, el grupo habría conseguido rescatar al segundo sospechoso. El policía quedó rodeado y bajo amenazas, terminó obligado a trasladar al adolescente baleado hasta un centro de salud.