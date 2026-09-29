Ordenaron la internación forzosa de Pity Álvarez por 90 días: brote psiquiátrico y el intento de escapar
La Justicia solicitó su derivación a una institución psiquiátrica. Qué pasará con el juicio por asesinato que debe afrontar.
Este martes, la Justicia confirmó que ordenó la internación forzosa de Pity Álvarez por 90 días, tras los preocupantes episodios de las últimas horas.
Sucedió en medio del juicio en su contra por el asesinato de un vecino y luego de que quisiera escaparse ayer del hospital Tornú. La medida solicitó su derivación a una institución psiquiátrica.
El Juzgado Civil determinó que el músico deba continuar en el mismo centro de salud hasta que se determine su destino y posible derivación a una institución psiquiátrica.
Y solicitaron que el director del establecimiento informe cada 30 días la evolución del paciente, así como cualquier otro dato de interés.
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