País La Mañana Pity Álvarez Ordenaron la internación forzosa de Pity Álvarez por 90 días: brote psiquiátrico y el intento de escapar

La Justicia solicitó su derivación a una institución psiquiátrica. Qué pasará con el juicio por asesinato que debe afrontar. Agregar LM Neuquén a







El Juzgado Civil determinó que el músico deba continuar en el mismo centro de salud hasta que se determine su destino.

Este martes, la Justicia confirmó que ordenó la internación forzosa de Pity Álvarez por 90 días, tras los preocupantes episodios de las últimas horas.

Sucedió en medio del juicio en su contra por el asesinato de un vecino y luego de que quisiera escaparse ayer del hospital Tornú. La medida solicitó su derivación a una institución psiquiátrica.

El Juzgado Civil determinó que el músico deba continuar en el mismo centro de salud hasta que se determine su destino y posible derivación a una institución psiquiátrica.