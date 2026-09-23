Espectáculos La Mañana Pity Álvarez Internaron en terapia a Pity Álvarez: qué se sabe sobre su salud

El músico había protagonizado un accidente el martes donde chocó un auto y se fue. Agregar LM Neuquén a







El músico Cristian "Pity" Álvarez fue internado este miércoles por la mañana, y hay preocupación por su estado de salud.

La internación se da a menos de 24 horas de haber protagonizado un accidente, donde chocó a un auto en una estación de servicio y escapó.

Además, el reconocido líder de Viejas Locas e Intoxicados se encuentra atravesando un juicio por el asesinato de un vecino, mientras que su abogado afirma que no está en condiciones de atravesar ese proceso ya que no es consciente de los hechos debido a su estado de salud mental.