Especial La Mañana Pity Álvarez Pity Álvarez chocó a un auto que cargaba nafta: el video

El músico que atraviesa un juicio por la muerte de su vecino protagonizó un nuevo escándalo al chochar contra otro vehículo. Agregar LM Neuquén a







Chocó el Pity Álvarez

Cristian Gabriel Álvarez Congiú, más conocido como Pity Álvarez, quedó envuelto en un nuevo escándalo tras chocar a un auto que esperaba para cargar nafta en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal.

Según informaron fuentes policiales a TN, el episodio ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada sobre la avenida San Martín al 2400. El damnificado, un hombre de 24 años que conducía un Peugeot 208, denunció que cuando estaba por salir de una estación de servicio, un Volkswagen Bora realizó una maniobra y chocó contra su vehículo.

Tras el hecho, el conductor del 208 le pidió la documentación al autor del choque y fue ahí cuando reconoció que se trataba del músico. Según denunció, Álvarez se subió a su auto y escapó por avenida San Martín, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires. No entregó documentación personal ni los papeles del vehículo.