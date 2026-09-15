"Se le achicó el cerebro", la polémica defensa del abogado de Pity Álvarez y el grave diagnóstico de los estudios

El músico atraviesa un juicio por el crimen de un vecino, pero su defensa advierte sobre los graves problema de salud que atraviesa.

Su defensor dio detalles sobre los estudios neurológicos y su impacto en la comprensión del juicio.

El juicio contra el músico Cristian "Pity" Álvarez sigue generando polémica. En la última jornada, la contundente declaración de la forense lo complicó por el crimen de su vecino, pero además su abogado defensor presentó un polémico estudio con la intención de poder liberarlo y habló del insólito resultado de un estudio médico.

Sebastián Queijeiro , el abogado del músico, aseguró que su defendido no está en condiciones de afrontar el proceso. Según afirmó, tiene un respaldo médico y resultados de una resonancia magnética, un encefalograma y análisis de sangre.

Queijeiro habló acerca del estado de salud mental de Pity Álvarez y expuso polémicas razones por las cuales sostiene que no se encuentra en condiciones de afrontar el juicio. “Hay un estudio que dice hasta que se le achicó el cerebro”, declaró ante el asombro de la prensa afuera de Tribunales.

De acuerdo a sus declaraciones, las afirmaciones del letrado se fundamentaron en los informes elaborados por los médicos de parte que asistieron al músico. “Yo no lo veo bien, los médicos no lo ven bien. Los estudios que se hacen dicen que no está bien, así que bueno”, manifestó Queijeiro.

Los estudios que avalarían que se le achicó el cerebro a Pity Álvarez

En sus declaraciones ante la prensa, el abogado remarcó los límites procesales para postergar el debate oral tras las evaluaciones médicas realizadas.“En esta instancia ya no hay más suspensiones que hacer, salvo que haya un hecho muy grave, dijo.

Y ante la posibilidad de que el proceso judicial continúe su curso habitual, aclaró que “Si el tribunal dice que Cristian está en condiciones y entiende todo, seguiremos por el camino que entendemos que es el correcto, que es la legítima defensa”.

Respecto a los los exámenes y evaluaciones médicas de Pity, detalló que “Lo tendría que explicar un médico, pero no está bien porque una resonancia magnética dice que está mal; un encefalograma dice que está mal; varios médicos dicen que está mal; los estudios de sangre de la última vez que tuvo una recaída dicen que tiene un consumo activo”.

“Se hizo un sinfín de estudios, y ninguno de los estudios le da bien. Hay un estudio que dice hasta que se le achicó el cerebro”, reveló Queijeiro.

Y dio detalles sobre los estudios neurológicos y su impacto en la comprensión del juicio. “Otro estudio dice que tiene un líquido blanco en el cerebro, no está en condiciones de entender qué pasa en este debate. No entiende. ni siquiera comprende el riesgo de lo que está sucediendo acá adentro”, continuó.

Las declaraciones que complican a Pity Álvarez

A lo largo de la audiencia, Angélica Cristina Bustos, integrante del Cuerpo Médico Forense, confirmó que Cristian Díaz murió como consecuencia de las heridas provocadas por los disparos y de una hemorragia interna.

Mientras que la médica legista Mariela Biazoni Rolla. Lo hizo también por Zoom y explicó que durante el examen que le realizó al imputado éste respondía de manera coherente a las preguntas y comprendía las indicaciones que le daba.

“Cuando uno le pregunta al causante su nombre, apellido, le pide que se saque la remera para el examen, y lo hace, comprendía lo que uno le estaba solicitando”, detalló.

La tercera testigo de la jornada fue médica Celmina Guzmán, integrante del Cuerpo Médico Forense y especialista en neurología, quien también declaró por videollamada y recordó el examen físico que le realizaron a Pity. Según explicó, en ese momento el músico tenía una parálisis facial del lado izquierdo, que era secuela de un accidente que había sufrido unos diez años antes.

Guzmán también señaló que el acusado podía mantenerse de pie y caminar, aunque tenía un trastorno de la marcha que también estaba relacionado con aquel accidente en moto, de acuerdo a lo que indicó.