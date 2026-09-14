BPN lanzó beneficios especiales por la primavera y para jubilados: cuotas sin interés y reintegros

El banco neuquino lanzó promociones que estarán vigentes desde este lunes y hasta el 21 de septiembre inclusive. Conocé la nueva edición de Súper Días.

Con la llegada de la primavera y en coincidencia con la celebración del Día del Jubilado, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) lanzó una nueva edición de Súper Días con beneficios especiales para acompañar el consumo en distintos rubros comerciales de toda la provincia.

Las promociones estarán vigentes durante esta semana y acercarán beneficios especiales en rubros asociados a la temporada, como turismo, gastronomía, pesca, camping, viveros, florerías y actividades recreativas.

La propuesta especial por el mes de la primavera contempla beneficios en comercios adheridos al Club de Beneficios BPN de los rubros servicios turísticos, pesca y camping, alojamiento y actividades turísticas, viveros, florerías, bicicleterías y gastronomía, que se hayan sumado a la promoción.

Entre el 14 y el 21 de septiembre inclusive, quienes realicen sus compras con Tarjeta Confiable podrán acceder a hasta 12 cuotas sin interés y 10% de reintegro sin tope.

Por su parte, los clientes que utilicen tarjetas Visa y MasterCard emitidas por BPN contarán con hasta 6 cuotas sin interés.

La campaña busca acompañar las actividades al aire libre, las escapadas de fin de semana y las propuestas vinculadas a una de las estaciones más esperadas del año.

Semana especial para jubilados

Además, por el Día del Jubilado que se celebra el 20 de septiembre, BPN sumó una promoción específica orientada a este segmento, también con condiciones especiales de financiación y ahorro.

La propuesta estará vigente del 14 al 20 de septiembre inclusive y alcanzará a comercios adheridos de los rubros ópticas, colchonerías, artículos para el hogar, salud y belleza, perfumerías, calzado e indumentaria, relojerías, joyerías, regalerías y librerías.

Los beneficios incluyen:

Hasta 12 cuotas sin interés y 10% de reintegro sin tope con Tarjeta Confiable.

con Tarjeta Confiable. Hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y MasterCard BPN.

De esta manera, la entidad suma una alternativa especialmente pensada para acompañar las compras relacionadas con el bienestar, el cuidado personal y el equipamiento del hogar.

Claudio Espinoza

Continúan los beneficios para disfrutar la nieve

A estas promociones se suman los beneficios que BPN mantiene vigentes para quienes elijan aprovechar los últimos días de la temporada invernal y recorrer los destinos turísticos neuquinos.

Los clientes cuentan todos los días con hasta 12 cuotas sin interés con Tarjeta Confiable y hasta 6 cuotas sin interés con Visa y MasterCard para consumos en cerros y centros de esquí de la provincia.

Las mismas condiciones están disponibles para el alquiler de ropa y equipamiento para la nieve, mientras que los hoteles del ISSN ofrecen hasta 6 cuotas sin interés todos los días con Confiable, Visa y MasterCard.

Por su parte, las Hosterías del Neuquén cuentan con hasta 6 cuotas sin interés con Tarjeta Confiable y hasta 3 cuotas sin interés con Visa y MasterCard de jueves a domingo.

Además, en comercios adheridos de Aluminé, Junín de los Andes, Villa Pehuenia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Caviahue, los clientes pueden acceder a hasta 6 cuotas sin interés, todos los días, con Confiable, Visa y MasterCard.

Descuentos para combustible y gastronomía

Los beneficios también alcanzan otros consumos vinculados a viajes y escapadas dentro de la provincia.

Los martes, las compras de combustible cuentan con hasta 25% de ahorro, con un tope de reintegro de 12.000 pesos, abonando con tarjetas premium de Visa o MasterCard.

Los miércoles, la promoción se traslada al rubro gastronómico, con hasta 25% de ahorro y un tope de reintegro de 12.000 pesos, también para pagos realizados con tarjetas premium de Visa o MasterCard.

Omar Novoa

De esta manera, las herramientas abarcan distintos momentos de la experiencia turística, desde el traslado y el alojamiento hasta el acceso a la montaña, el alquiler del equipamiento y la gastronomía.

Para conocer el detalle de los comercios adheridos y las condiciones de cada promoción, se puede consultar www.bpn.com.ar o visitar la cuenta oficial de Instagram @bancoprovincianeuquen. Además, quienes aún no cuenten con tarjetas de la entidad pueden solicitarlas de manera online a través de la web de BPN y aprovechar todos sus beneficios.