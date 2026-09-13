Cerca de 200 familias ya se sumaron al plan neuquino de alivio financiero

El BPN fue el primer banco en adherir a la propuesta del gobierno provincial. En tan solo 10 días se otorgaron más de 2.259 millones de pesos a través de esta línea de crédito.

El Plan Neuquino de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia que implementó el gobierno provincial ya se encuentra activo en el Banco Provincia del Neuquén (BPN) , siendo la primera entidad en incorporar la nueva alternativa de financiamiento para que las familias neuquinas puedan reorganizar sus compromisos financieros y recuperar capacidad de pago.

Desde el inicio de 2026, se otorgaron en total 4.033 créditos de refinanciación por un monto de 43.295 millones de pesos, distribuidos entre varias líneas de reestructuración de deuda que posee BPN, consolidándose estas herramientas como de las principales alternativas para la reorganización financiera de las familias neuquinas.

En cuanto a la nueva línea de refinanciación incorporada a través del Plan Neuquino de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia, lanzada en agosto último, por iniciativa del gobernador Rolando Figueroa , ya se otorgaron 199 créditos que representan más de 2.259 millones de pesos, reflejando una rápida adhesión por parte de las familias que buscan unificar sus deudas y acceder a mejores condiciones de financiamiento.

Si bien el BPN cuenta con líneas propias con objetivos de reestructuración de deuda, la propuesta del gobierno provincial junto a la adhesión de BPN generó una buena respuesta en las familias neuquinas, siendo esta línea de crédito una de las que mayor impacto representa desde su lanzamiento, ya que incorpora condiciones especiales de plazo y tasa dentro del programa provincial. La respuesta registrada desde el lanzamiento de la línea demuestra el interés de las familias neuquinas por acceder a una herramienta que les permita regularizar obligaciones, simplificar compromisos financieros y recuperar capacidad de pago.

¿Qué ofrece la nueva línea?

La nueva línea permite cancelar la totalidad de las deudas preexistentes que cada cliente mantenga con el BPN, incluyendo capital, intereses, comisiones y gastos adeudados, con montos de hasta 50 millones de pesos y plazos que podrán extenderse hasta 60 meses para operaciones en pesos y hasta 36 meses para operaciones en UVA. Podrán acceder al plan las personas humanas con domicilio real en la Provincia del Neuquén que registren una categoría objetiva distinta de 1 (Normal) en BPN, de acuerdo con las normas de clasificación de deudores del BCRA.

Las operaciones podrán otorgarse tanto en pesos como en UVA, con una tasa fija del 35 por ciento TNA para préstamos en pesos o UVA + 5 por ciento para las operaciones denominadas en esa modalidad. Además, la cuota no podrá superar el 30 por ciento de los ingresos netos mensuales del beneficiario al momento de adherir al plan.

Beneficios para los bancos que adhieran

Como incentivo para la participación del sector financiero, el plan provincial contempla beneficios fiscales para las entidades que adhieran. Entre ellos se establece una reducción del 50 por ciento de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los intereses devengados por los préstamos otorgados a través de este programa.

Asimismo, se dispone la exención del Impuesto de Sellos para los actos, contratos y operaciones celebrados en el marco del Plan Neuquino de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia.

La reglamentación establece además el procedimiento de adhesión, el régimen de información sobre las operaciones realizadas y los mecanismos para la aplicación, exteriorización y control de los beneficios fiscales.

De esta manera, con la reglamentación dictada por la dirección provincial de Rentas, el plan se encuentra en condiciones de comenzar a instrumentarse a través de las entidades financieras y billeteras digitales que adhieran, dando un paso concreto para facilitar el acceso de las familias neuquinas a herramientas de refinanciación y regularización de sus obligaciones.