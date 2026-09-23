Luck Ra fulminó a Tiago PZK tras la "icardeada" con La Joaqui

El cordobés rompió el silencio y aseguró que con Tiago PZK fueron muy buenos amigos. Qué vinculo mantiene hoy con su expareja.

A días del debut de la nueva temporada de MasterChef Celebrity , Luck Ra rompió el silencio al hablar, por primera vez en público, sobre el fin de su romance con La Joaqui y la traición de su amigo Tiago PZK , actual pareja de la cantante.

El cordobés habló con Yanina Latorre en SQP (América) y aclaró que no cuestiona a su ex por su actual relación porque ella tiene "cien por ciento" de libertad para decidir sobre su vida afectiva. Sin embargo, se mostró molesto por el gesto que tuvo Tiago a quien él consideraba amigo.

“Ella siempre me trató con muchísimo amor, con muchísimo respeto”, aseguró Luck Ra. Al ser consultado de forma directa sobre si consideraba que el artista lo había traicionado, evitó una definición contundente, aunque reconoció el impacto personal y afirmó que la relación con Tiago excedía encuentros ocasionales. “Venía a casa, se quedaba a dormir, hacíamos asados juntos” , enumeró. Al mismo tiempo, contó que juntos compartieron viajes y salidas.

Incluso se ocupó de desmentir a quienes aseguraron que el vínculo entre él y PZK no existía. "Sí te puedo asegurar que fuimos muy amigos".

Yanina quiso saber si el gesto de Tiago fue una "traición" y aunque el cantante de "Hola perdida" evitó esa calificación, reconoció que "obviamente duele" y que guarda aprecio a La Joaqui y no así con Tiago.