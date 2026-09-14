Luck Ra le respondió a una usuaria que lo acusó de engañar a La Joaqui: "yo tampoco"

La confirmación del romance entre La Joaqui y Tiago PZK volvió a poner en escena el conflicto que la cantante mantuvo con su expareja, Luck Ra . En las últimas horas, el cuartetero realizó una publicación en TikTok que rápidamente fue interpretada por sus seguidores como una nueva indirecta hacia la situación.

Desde su cuenta @luckra1999, Luck Ra compartió un video acompañado por su canción “Hola Perdida”, junto a Khea, y le sumó una particular leyenda: “para reflexionar” . Sobre la imagen escribió: “Jesús invitaba a sus amigos a tomar vino y a comer, no al gimnasio un domingo”.

El posteo superó los 10.400 “me gusta” y reunió más de 500 comentarios. Entre las respuestas, varios usuarios hicieron referencia directa al conflicto que involucra al cantante, La Joaqui y Tiago PZK.

La respuesta de Luck Ra que llamó la atención

Una seguidora comentó “Pero no engañaba”, en relación con la referencia a Jesús. Lejos de dejar pasar el mensaje, Luck Ra respondió: “Yo tampoco”. La frase fue interpretada por sus seguidores como una reafirmación de su postura frente a las versiones de una supuesta infidelidad durante su relación con La Joaqui.

El enfrentamiento público había comenzado después de que la cantante asegurara que nunca había tenido una relación en la que no la hubieran engañado. Ante esas declaraciones, Luck Ra publicó un comunicado en el que negó haber sido infiel y, además, afirmó que su expareja ya tenía un vínculo con “un ex gran amigo” suyo, en una referencia a Tiago PZK.

Otro usuario fue todavía más directo al escribir “Y lo traicionó el amigo, creo”. Luck Ra reaccionó con un “me gusta” a ese comentario, un gesto que sus seguidores tomaron como una señal de respaldo a esa interpretación.

Cómo se confirmó el romance entre La Joaqui y Tiago PZK

La relación entre La Joaqui y Tiago PZK quedó expuesta públicamente a partir de una publicación de Vanesa Aranda, madre de El Noba. La mujer compartió fotografías junto a ambos artistas y escribió: “Qué nervios, mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”. La Joaqui había mantenido una relación cercana de amistad con El Noba, quien murió en junio de 2022 luego de sufrir un accidente de moto. Por ese motivo, la aparición de la cantante junto a Aranda y Tiago PZK generó especial repercusión.

En paralelo, el conflicto con Luck Ra también había incluido un descargo de La Joaqui, quien cuestionó la exposición pública de cuestiones vinculadas con su intimidad: “Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos”, expresó.

Además, había advertido que conservaba información que podría haberlo dejado “muy mal parado”. Mientras continúan las versiones sobre lo ocurrido durante la relación, Luck Ra, La Joaqui y Tiago PZK mantienen distintas posturas públicas, aunque hasta el momento las redes sociales se convirtieron en el principal escenario de las indirectas.