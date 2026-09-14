Toto Kirzner explicó de dónde salió el apellido Suar: "a mi viejo le causó gracia y lo tomó"

Toto Kirzner explicó por qué decidió mantener su apellido y contó la historia detrás de la elección de su padre, Adrián Suar.

Toto Kirzner habló sobre una particular decisión que tomó al comenzar su carrera artística y que lo diferencia de su padre, Adrián Suar . Durante una entrevista en Otro plan, programa de Radio con Vos, el actor explicó por qué eligió presentarse públicamente con el apellido Kirzner y reveló una historia familiar que se remonta a su abuelo, Leibele Schwartz.

El integrante de Olga contó que la elección de mantener su apellido está relacionada con el recorrido que tuvo su familia en el mundo artístico. Según relató, su abuelo era un cantante lírico de origen judío que primero se instaló en Estados Unidos y posteriormente llegó a la Argentina. El problem a apareció cuando comenzó a ser presentado en medios radiales. Su apellido resultaba difícil de pronunciar y recordar para quienes trabajaban en las emisoras, por lo que terminaron utilizando otro nombre para identificarlo:

“Cuando él iba a la radio le decían Leo Suárez , no les salía Leibele Schwartz ni en pedo. ¿Quién carajo es? Entonces, era todo Leo Suárez”, contó Toto durante la entrevista. Con el tiempo, aquella adaptación también sufrió una modificación y pasó a ser Leo Suar. El actor recordó ese cambio con una frase concreta: “En un momento fue Leo Suar” .

La historia detrás del apellido de Adrián Suar

Toto explicó que esa versión terminó teniendo una importancia particular para su padre. Adrián Suar tomó aquel apellido utilizado para presentar a su abuelo y decidió convertirlo en su propio nombre artístico: “Mi viejo toma eso y dice: ‘Listo, me quedo con eso’”, relató el actor, al explicar cómo surgió el apellido con el que su padre construiría posteriormente una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro.

La elección también habría tenido que ver con la sencillez del nombre. “Le causó gracia y lo tomó. Dijo: ‘Bueno, es más sencillo, Adrián Suar’”, contó Toto. De esta manera, lo que originalmente había surgido como una dificultad para presentar a Leibele Schwartz terminó transformándose en una parte fundamental de la identidad artística de Adrián Suar.

Por qué Toto Kirzner rechazó llamarse Suar

Cuando Toto comenzó a desarrollar su propia carrera en televisión y teatro, su padre llegó a sugerirle que utilizara Suar como apellido artístico. Sin embargo, el actor reconoció que nunca terminó de sentirse identificado con esa posibilidad: “Mi viejo en un momento me decía: ‘Toto Suar nos queda mal’”, recordó durante la entrevista.

Frente a esa propuesta, Toto sostuvo que prefería conservar el apellido que figura en su identidad y que no encontraba motivos para reemplazarlo por el de su padre: “Sí, pero no me siento cómodo. Usemos nuestro apellido. ¿Para qué carajo lo tengo, si no?”, afirmó. Así, el actor decidió continuar su carrera como Toto Kirzner, manteniendo una elección que, más allá de lo artístico, representa también una conexión directa con su historia familiar.