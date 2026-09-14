Gran Hermano 2026 "Generación dorada": una participante impensada arrasa en las encuestas y se perfila como la gran ganadora de la edición.

Resultados contundentes en la encuesta de Gran Hermano 2026: hoy es la gran final y hay una clara ventaja

La definición de Gran Hermano Edición Dorada entra en su etapa decisiva y, a pocas horas de la gran final, una de las participantes aparece como la principal favorita del público. Charlotte Caniggia , Yipio y Sol son las tres protagonistas que continúan en carrera por el trofeo mayor del reality de Telefe, que llegará a su desenlace este lunes 14 de septiembre.

Mientras dentro de la casa crece la expectativa por conocer quién se consagrará campeona, las encuestas que circulan en redes sociales ya permiten anticipar una posible tendencia. Los números difundidos durante las últimas horas muestran una diferencia considerable entre las tres finalistas.

Una de las mediciones que comenzó a generar repercusión fue realizada por GH Trivia, una cuenta de X dedicada a consultar a los seguidores de Gran Hermano y compartir resultados vinculados al reality. Según los datos publicados durante este domingo, Yipio aparece en el primer lugar con el 73,2% de los votos . Mucho más atrás se ubican Charlotte, con el 18,3%, y Sol, que reúne el 8,5% .

De confirmarse esta tendencia en la definición oficial, Yipio tendría una ventaja significativa sobre sus compañeras y se convertiría en la principal candidata para quedarse con el título de Gran Hermano 2026.

Cuándo se conocerá a la ganadora de Gran Hermano 2026

La encuesta no representa el resultado definitivo de la competencia. La respuesta llegará este lunes 14 de septiembre, cuando Santiago del Moro encabece la gran final y comunique los porcentajes oficiales obtenidos por cada participante. El conductor será el encargado de abrir los sobres correspondientes y revelar ante la audiencia quién logró conquistar al público. La expectativa se mantiene tanto dentro de la casa como entre los seguidores del programa, que aguardan la resolución de una edición que llega a su última jornada.

Otra encuesta también favorece a Yipio

Además de la medición final, GH Trivia difundió anteriormente una encuesta sobre quién debía abandonar la casa antes de la definición. En ese caso, Charlotte aparecía como la principal candidata a quedar eliminada, con el 16,3%.

Por su parte, Yipio alcanzaba el 57,6% y Sol el 26,1%, resultados que permitían anticipar que ambas avanzarían a la instancia final junto a la participante que finalmente resultara seleccionada. Así, las encuestas colocan a Yipio como la gran favorita, aunque será Santiago del Moro quien tenga la última palabra cuando anuncie los resultados oficiales de la final de Gran Hermano 2026.