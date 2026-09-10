Gran Hermano: El público eliminó a Luana y se definieron las 3 finalistas

El ciclo que conduce Santiago del Moro definió a las 3 finalistas tras la eliminación de la única jugadora que estuvo en el reality desde el inicio.

Gran Hermano Generación Dorada vive uno de los momentos decisivos del programa. Este miércoles tras la eliminación de Luana Fernández la casa quedó ocupada por las tres finalistas del reality más polémico de la televisión argentina.

La ahora exparticipante quedó en cuarto lugar y se convirtió en la única jugadora en la final que estuvo desde el 23 de febrero cuando abrieron las puertas de la reciente edición del certamen. Con más de 8 millones de votos, la placa final camino al lunes 14 de septiembre se conforma por Y isela "Yipio" Pintos, Solange Abraham y Charlotte Caniggia.

Antes de la salida de la modelo, Santiago del Moro informó por orden aleatorio que Charlotte y Sol seguían rumbo a la cena de finalistas del domingo. “Qué dolor, Santi”, fue lo primero que dijo la jugadora que obtuvo el cuarto lugar.

La modelo siempre supo acomodarse en distintos grupos de convivencia, saltando varias veces del uno al otro, y se mantuvo 199 días en el reality, sin haber roto el aislamiento. Luana era la única participante que quedaba en GH Generación Dorada que nunca había salido al exterior.

“Que gane la que el supremo elija. Todo lo que pasó en esta casa lo voy a dejar acá y no tengo ningún problema con ustedes. Quiero conocerlas afuera y que gane la mejor. Las llevo en mi corazón”, expresó Luana ante el resto de finalistas, y se fue cantando No es mi despedida de Gilda. La modelo había obtenido el 6.6% de los votos para ser ganadora de Gran Hermano.