Sol Abraham completamente quebrada en Gran Hermano: "No aguanto más"

Sol Abraham finalmente tuvo su esperado Derecho a Réplica (DAR) en Gran Hermano Generación Dorada , pero el encuentro con sus seres queridos terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos que protagonizó dentro de la casa. La participante se quebró al ver a su familia, lloró desconsoladamente y expresó el desgaste que atraviesa después de tantos días de aislamiento.

Hasta ese momento, Sol era la única participante que todavía no había tenido su encuentro personal con sus familiares. La situación se había vuelto especialmente difícil para ella y, apenas un día antes, incluso le había reclamado a Santiago del Moro durante la gala que aún no había recibido su DAR. Finalmente, el pedido llegó. Sin embargo, lejos de vivirlo con tranquilidad, la aparición de sus seres queridos provocó una fuerte reacción emocional en la jugadora.

El video comenzó con la aparición de Felipe, el sobrino de Sol, quien quiso dejarle un mensaje especial. "Hola tía, yo te quería decir que acá te extrañamos mucho y te amamos y si cuando salgas de GH me podrías ir a buscar al cole, por favor", expresó el pequeño. Pocos segundos después apareció Delfina, la hija de la participante. Sus palabras fueron todavía más movilizantes para Sol: "Hola mamá, te quiero mucho, estoy muy orgullosa de vos. Te amo".

La emoción fue inmediata y la concursante no pudo contener las lágrimas: "Los extraño mucho, no aguanto más, por favor", manifestó entre llanto. Luego fue el turno de su mamá, Norma, y de su hermana, Noelia. La madre de Sol le transmitió todo su orgullo: "Te amo y te admiro hija, estoy orgullosa de vos".

"Quiero estar con ustedes", la angustia de Sol con su familia

Sol respondió profundamente conmovida: "Mamá, gracias. Te quiero mucho, los extraño mucho, no puedo más. Yo quiero estar con ustedes". Además, aprovechó ese momento para pedirles que no se angustiaran por lo que pudiera suceder dentro del reality: "Yo solamente quiero decirles que en lo único que pienso todos los días es en ustedes y quiero que no se pongan mal con las cosas que dicen acá, por favor". Su hermana también buscó levantarle el ánimo: "Sos lo mejor que nos pasó. Estás hermosa, estás brillando. Estamos muy orgullosas de vos", aseguró.

El pedido de su mamá y la confesión de Sol

Uno de los momentos más fuertes llegó cuando Norma intentó convencer a su hija de disfrutar los últimos días dentro de la casa. "Quedate tranquila y disfrutá. Ya jugaste un montón, mi amor, ya diste todo y más. Así que ahora a disfrutar, divertite", le dijo. Pero Sol respondió con una sinceridad que evidenció cuánto le está costando atravesar el aislamiento: "No puedo, por qué nadie me habla, nadie nada". Ante esa confesión, su madre volvió a darle fuerzas: "Por tu valentía, por tu coraje, por tu templanza, ese trofeo tiene que ser tuyo. Mucha fuerza, mi amor, te amo".

Noelia también destacó el impacto que Sol generó fuera de la casa: "No sabes la cantidad de mensajes, sos una inspiración para muchas chicas. Te los voy a hacer leer a todos. Están muy orgullosos de tu fortaleza, de cómo vas de frente, que sos una amiga tan leal, una persona tan de hierro. Sos inspiración, hermosa y eso ya es ganar". Sin embargo, una vez terminado el encuentro, la angustia volvió a aparecer. Frente al Big, Sol expresó el fuerte desgaste emocional que atraviesa: "Quiero que termine, por favor. Necesito que termine. No puedo más, no aguanto, me cuestan todos los días. Me da ansiedad y me da mucha culpa estar acá".

El Derecho a Réplica, que había sido tan esperado por la participante, terminó dejando en evidencia cuánto extraña a sus seres queridos y el difícil momento que atraviesa dentro de Gran Hermano. Tras la charla, Solange Abraham quedó completamente quebrada y tuvo que ser contenida por el Big ante su profundo estado de angustia.