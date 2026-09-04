Netflix estrenó "Fito Páez: el mundo cabe en una canción"

La plataforma estrenó este jueves la película documental que "observa, escucha, e interactúa con Fito Páez desde una profunda intimidad". Los detalles del film.

" Fito Páez : el mundo cabe en una canción " estrenó este jueves en la plataforma Netflix para deleitar a todos los amantes de la música y seguidores del reconocido artista nacional que brilló con grandes éxitos como 'El amor después del amor', 'Mariposa tecknicolor', entre otras obras reconocidas a nivel mundial.

El film publicado, y disponible para los usuarios de la plataforma , tiene como puntapié inicial un accidente por el que tuvo que frenar su gira programada para 2024 y lo obligó a enfrentar un dolor físico y emocional. Desde ese momento que quedó grabado en la historia del cantante, la historia cuenta sobre los vínculos importante en su vida, los éxitos y el proceso que atraviesa en su carrera que lleva más de cuatro décadas. En esta producción, muestra un costado pocas veces visto.

Qué tiene la producción

Tiene archivos inéditos, registros en vivo, conversaciones íntimas y revelaciones de su vida que pocas veces trascendieron, una forma de contar la historia que genera cierta cercanía con el consumidor que está mira su historia.

La misma está dirigida por Matías Gueillburt, amigo del artista y director de otros títulos que son destacados en el país.

La sinopsis de Netflix sobre el film

"Una película documental que observa, escucha, e interactúa con Fito Páez desde una profunda intimidad. La cámara es testigo, casi invisible, de sus pasos, y lo acompaña durante más de un año en grabaciones, ensayos, giras y presentaciones por grandes ciudades en América Latina, Europa y Estados Unidos. Es también un viaje por la historia de uno de los más grandes artistas de habla hispana: sus amores y desamores, hijos y amistades, excesos, tragedias, fracasos y éxitos", dice la plataforma.

Netflix: los estrenos de septiembre con Fito Páez como lo más esperado.

Quiénes llevaron adelante la creación

Dirección : Matías Gueilburt

: Matías Gueilburt Guion : Nicolás Gueilburt, Matías Gueilburt

: Nicolás Gueilburt, Matías Gueilburt Producción ejecutiva : Sebastián Gamba, Julián Rousso, Matías Gueilburt

: Sebastián Gamba, Julián Rousso, Matías Gueilburt Producción: Anima Films

Netflix: los estrenos de septiembre

Cómo en el inicio de cada mes, Netflix renueva su catálogo con estrenos que se distribuirán a lo largo de septiembre. La programación incluye nuevas temporadas de series conocidas, películas, documentales, realities, producciones animadas y varias apuestas argentinas.

Entre las novedades que más atención pueden generar en el público argentino aparece Fito Páez: El mundo cabe en una canción, documental que llegará el 3 de septiembre y recorre más de un año de la vida profesional del músico rosarino, entre grabaciones, ensayos, giras y conciertos.

Los estrenos más destacados

Otro de los títulos argentinos destacados es Mis muertos tristes, miniserie de cuatro episodios dirigida por Pablo Larraín y basada en cuentos de Mariana Enriquez. La producción estará disponible desde el 24 de septiembre y tiene a Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez entre sus protagonistas.

El calendario también tendrá regresos esperados. El 3 de septiembre llegará la segunda temporada de Los caballeros, la serie creada por Guy Ritchie, mientras que el 17 se estrenará Monstruo: La historia de Lizzie Borden, la nueva producción de Ryan Murphy e Ian Brennan.

Entre las películas aparecen títulos de distintos géneros y países. Gandhari se estrenará el 3 de septiembre, mientras que el 9 llegará ¿Por qué me casé, entonces?, nueva comedia dramática de Tyler Perry. El 10 será el turno de Chumbak y ¡Llama a mi agente!: La película, continuación cinematográfica de la exitosa producción francesa. Un día después se incorporará Gracias, equipo, una comedia española centrada en un retiro empresarial que cambia de rumbo cuando los empleados descubren que habrá despidos.

El 18 de septiembre llegará Las mejores, una película juvenil sobre dos amigas que ingresan a un competitivo equipo universitario de danza Bollywood. El 25 se estrenará Unabomber, mientras que el 29 llegará Mononoke III: La maldición de la serpiente.

Los estrenos en series y documentales

La oferta de series será todavía más extensa. Mal de amores, adaptación de la novela de Ángeles Mastretta, llegará el 2 de septiembre y estará ambientada en el México del siglo XIX. El 8 será el estreno de la quinta temporada de Fauda, mientras que ese mismo día debutará DANG!. El 10 llegará La timonel, ficción juvenil sobre una joven que ingresa a una escuela exclusiva y termina como timonel de un equipo masculino.

El 16 se estrenará La muñeca y el 17 llegarán tres títulos importantes: Te conozco, Plastic Beauty y Monstruo: La historia de Lizzie Borden. Ese mismo día también comenzará Stranger Things: Relatos del 85, temporada 2. El 22 será el turno de Minerva Academy y el 24 llegarán Mis muertos tristes, Un mundo diferente y Balaraw: Blood Island. El 25 se estrenará El problema final, adaptación de la novela de Arturo Pérez-Reverte, y también comenzará STEEL BALL RUN JoJo's Bizarre Adventure. El 29 llegará LEGO One Piece.

Los documentales también tendrán un lugar importante. El 1 de septiembre llegará Al descubierto: Raygun, la breakdancer viral, sobre la repercusión que tuvo la participación de Rachael Gunn en los Juegos Olímpicos de París 2024. El 2 se estrenará Punto de inflexión: Generación 11S, mientras que el 8 llegará Al descubierto: Mr. T, documental sobre la vida de Laurence Tureaud, conocido mundialmente como Mr. T. Netflix también sumará El doc de la IA el 12 de septiembre.

Entre los realities se destaca Habilidad física 100: Italia, que debutará el 11 de septiembre, y Habilidad física 100: México, previsto para el 16. El 23 será el turno de Wonka: El boleto dorado.