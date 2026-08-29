La docuserie que es furor en Netflix Argentina: un gran plan para este fin de semana

La serie de Netflix, basada en una historia real de los Estados Unidos, que se metió en el top 3 en Argentina y se puede ver en pocas horas.

La muerte de la esposa del pastor es una de las producciones más vistas de Netflix en Argentina. La docuserie sobre un misterioso crimen tiene apenas tres episodios. Los contenidos basados en crímenes reales mantienen un lugar destacado entre las preferencias de los usuarios de Netflix. En los últimos días, una producción logró captar especialmente la atención en Argentina y se instaló en el top 3 de las series más vistas de la plataforma.

Se trata de La muerte de la esposa del pastor, una docuserie que aborda un caso que generó una fuerte repercusión en Estados Unidos: la misteriosa muerte de Mica Miller. Uno de los principales atractivos de la propuesta es su corta duración . A diferencia de otras producciones del género que requieren varias jornadas para completar la historia, esta cuenta con solamente tres episodios, lo que permite verla completa en pocas horas y resulta ideal para quienes buscan una opción para una maratón durante el fin de semana.

La producción fue realizada por los directores de American Murder: Gabby Petito, otra reconocida investigación documental vinculada con un caso criminal que tuvo gran impacto mediático. A lo largo de sus tres entregas , La muerte de la esposa del pastor reconstruye los acontecimientos relacionados con la muerte de Mica Miller y pone el foco en los interrogantes que rodearon el caso.

La historia combina elementos biográficos con una investigación sobre el crimen y busca reconstruir qué ocurrió alrededor de la tragedia. De esta manera, la producción no solo repasa los hechos, sino que también se sumerge en las circunstancias que hicieron que el caso adquiriera una enorme repercusión en Estados Unidos. Netflix presenta la propuesta dentro de las categorías de biografía y crímenes, con una narración centrada en la investigación.

Una opción breve para maratonear en Netflix

El éxito que consiguió La muerte de la esposa del pastor en Argentina demuestra una vez más el interés que despiertan las historias de true crime entre los suscriptores de la plataforma. Con tres capítulos y una trama atravesada por el misterio, la investigación y las preguntas todavía alrededor del caso, la docuserie se convirtió rápidamente en una de las novedades que más llamaron la atención del público argentino. Para quienes buscan una producción corta, atrapante y basada en hechos reales, La muerte de la esposa del pastor aparece como una alternativa que puede completarse en una sola jornada.