La Reini no le tuvo piedad a la hija de Mario Pergolini: "No puedo ser objetiva"

Sofía Gonet le pegó duro a Valentina, quien tuvo que abandonar Popstars por otro proyecto que le surgió.

Valentina Pergolini quedó en el centro de la escena después de anunciar inesperadamente su salida de Popstars , apenas unos días después de haber conseguido la aprobación del jurado. La decisión sorprendió a quienes seguían el reality y generó una fuerte reacción de Sofía Gonet, conocida como La Reini , quien cuestionó la actitud de la joven durante el react del programa.

Todo había comenzado el jueves por la noche, cuando la actriz se presentó en una nueva ronda del reality show. El jurado aseguró que recién durante la audición descubrió que se trataba de la hija de Mario Pergolini y, pese a ese vínculo familiar, consideró que tenía condiciones suficientes para continuar en la competencia. Sin embargo, la alegría duró poco y terminó con un inesperado anuncio .

“Me salió otro proyecto con el que decidí seguir y le digo adiós a Popstar” , explicó Valentina al comunicar que no continuaría participando del reality. La noticia generó desconcierto entre quienes habían quedado seleccionados y también entre los integrantes del react. Una de las reacciones más contundentes fue la de la ex Masterchef Celebrity, quien puso el foco en el esfuerzo de otras participantes que viajaron especialmente para intentar cumplir su sueño.

"Hija de Pergolini"



Porque abandonó Pop Stars "porque le salió otro proyecto" y "La Reini" la destrozó: "¿Alguien puede pensar en la chica de Misiones que viajó 12hs y la mandaron de vuelta con su valija? No soy objetiva con las nepo babys". pic.twitter.com/Lbrs7AvCag — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 28, 2026

“¿Alguien puede pensar en la chica de Misiones que viajó 12 horas con su valija y la mandaron de vuelta? No soy objetiva con las nepo babys”, lanzó Gonet. Así, dejó en claro que no podía mirar la situación de manera neutral y cuestionó especialmente a los hijos de personas famosas que cuentan con determinadas ventajas por sus vínculos familiares.

La expresión “nepo baby” suele utilizarse para referirse a los hijos de celebridades que consiguen oportunidades en el mundo del espectáculo o de los medios a partir de los contactos y la influencia de sus familias. Valentina, por su parte, había intentado marcar distancia de esa etiqueta y mostrarse como una participante más dentro del casting. Para La Reini, sin embargo, su repentina salida del concurso reavivó el debate.

Durante el react, Juli Poggio intentó encontrarle otra explicación a lo ocurrido y pidió contemplar que la joven podría haber recibido una propuesta laboral que se superpusiera con Popstars. “Bueno, a vos también te puede pasar que se te superpongan dos proyectos”, planteó la influencer. Pero el argumento no consiguió convencer a Sofía, que mantuvo su postura frente a la situación.

Por qué Sofi Gonet no se bancó la salida de Valentina Pergolini

“No, pero ellas están luchando por esto, es su sueño. No puedo ser objetiva con las nepo babys”, respondió La Reini. Su comentario reflejó la indignación que le produjo la diferencia entre quienes habían realizado un largo viaje para presentarse al casting y una participante que, después de ser elegida, decidió abandonar el programa por otro proyecto.

La reacción de la influencer también encontró eco entre numerosos usuarios de las redes sociales. Varios coincidieron en que la decisión de Valentina podía resultar injusta para quienes habían puesto tiempo, esfuerzo y expectativas en la posibilidad de avanzar dentro del reality.