Bárbara Lanata fue tajante al contar en que estado se encuentra la sucesión de su padre, Jorge Lanata

A un año y medio de la muerte de Jorge Lanata , su hija Bárbara reveló en Puro Show cómo continúa el proceso por la sucesión de los bienes del periodista y explicó por qué mantiene silencio sobre la disputa familiar.

La muerte de Jorge Lanata, ocurrida el 30 de diciembre de 2024 a los 64 años, dejó una fuerte interna familiar que continúa generando repercusiones. El periodista había permanecido seis meses internado en el Hospital Italiano y, tras su fallecimiento, comenzaron a hacerse públicas las diferencias entre sus hijas , Bárbara y Lola , y su última esposa, la abogada Elba Marcovecchio .

En las últimas horas, Bárbara Lanata habló con Puro Show (El Trece) y brindó detalles sobre el estado actual de la sucesión. La joven explicó que continúa enfocada en sus proyectos personales y laborales, aunque evitó profundizar sobre el expediente judicial debido a un acuerdo entre las partes: "Sigo con proyectos personales y trabajando", indicó Bárbara al ser consultada por su presente.

Sin embargo, cuando la conversación giró hacia la herencia de su padre, fue contundente respecto de la falta de avances: "No puedo hablar de eso por un acuerdo que tenemos, pero sigue todo igual, no se avanzó mucho. Es todo lo que puede decir. Con lo que no se avanzó es con la sucesión, no se terminó", precisó.

Por qué continúa frenada la sucesión de Jorge Lanata

Durante la entrevista, el cronista quiso saber si la demora se debía a la falta de acuerdo entre los involucrados o a los tiempos de la Justicia. Bárbara respondió: "Un poco de las dos cosas, es una sumatoria".

Siguen las internas por la sucesión de Jorge Lanata. Las palabras de Bárbara, su hija, y Sara Stewart Brown, su expareja, en #PuroShow. pic.twitter.com/VvQyl5Uswo — Puro Show (@puroshowok) August 28, 2026

Uno de los puntos que también salió a la luz fue la situación de la propiedad que Jorge Lanata tenía en Punta del Este. Según explicó su hija, todavía no existe una resolución sobre ese inmueble porque el proceso sucesorio contempla bienes ubicados tanto en Argentina como en Uruguay: "No se resolvió nada, o sea, la sucesión incluye todo y es en Argentina y en Uruguay. Hubo una cosa confusa, hay dos sucesiones separadas, una en cada país y las dos siguen en veremos".

La hija del periodista también dejó en claro que existe una razón concreta por la que evita referirse públicamente al conflicto: "Siguen en trámite, no quiero decir pleito, no quiero hablar mucho del tema. Si hablo hay pedidos de multa", reconoció.

Los juicios que complican la herencia

En Puro Show, la periodista Fernanda Iglesias aportó información relacionada con las razones que estarían demorando el proceso. Según explicó, la sucesión también quedó atravesada por distintos juicios civiles que habían sido iniciados contra Lanata cuando todavía estaba con vida: "La sucesión es un juicio universal que abarca todo. En la sucesión entran deudas, juicios que había, muchas otras cosas. Y ahora lo que entró en la sucesión son 8 juicios que tenía Jorge Lanata por daños y perjuicios. Como son civiles, los juicios siguen con los familiares, y los penales sí se terminan con la muerte de las personas, entonces les reclaman dinero", explicó la periodista.