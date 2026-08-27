En el programa Los Profesionales de Siempre confirmaron que no seguirá en el programa y revelaron los motivos.

La hija de Mario Pergolini ya se bajó de Popstars en Telefe: qué otro proyecto encara

El certamen Popstars ya sumó varios episodios por la pantalla de Telefe , en un certamen donde se anotaron más de 15 mil participantes, pasaron el corte tan solo tres mil y el número sigue achicándose con el correr de las ediciones.

Entre esa gran cantidad de mujeres que se hicieron presente en el certamen histórico, hubo un apellido que causó atención: Valentina Pergolini , la hija del histórico conductor radial y televisivo Mario Pergolini . Pasó la presentación, también la segunda instancia mostrada este miércoles en la TV, pero según revelaron ya se habría bajado del proyecto.

En el programa Los Profesionales con Flor (El Nueve), la periodista Naiara Vecchio contó que se bajó del concurso Popstars por otro proyecto que la cautivó. "Ella pasó la primera instancia, la eligieron los jurados. Pero ayer no la vimos... Es la primera baja de Popstars . Hay un mes y medio de grabaciones. Valentina Pergolini fue convocada por otros proyectos", contó.

"Ella grabóEn el Barro con Sebastián Ortega, va a estar en la tercera temporada. Me dijo Pablo Culell, uno de los productores, que están grabando y siguen las grabaciones", agregó a su explicación.

A su vez, dijo: "Eligió por algunos desacuerdos o por tener más interés en apostar a su carrera como actriz, dejar Popstars, y por algunas diferencias con la producción... No va a seguir".

Cómo fue la primera aparición de Valentina Pegolini

Valentina Pergolini, la hija menor del conductor de 20 años, fruto de su relación con la psicóloga Dolores Galán, brilló en el escenario del Parque Roca en medio de un casting multitudinario al que llegó con un sinfín de emociones y sueños por cumplir.

La hija del reconocido conductor y productor de televisión se anotó como una más y obtuvo el número 2274 entre las 3 mil chicas que pasaron el filtro de los castings virtuales y se presentaron en el Estadio Mary Terán de Weiss.

En su audición de 30 segundos para cantar a capella delante de los coaches, Pergolini interpretó una poderosa versión de “Baby one more time”, uno de los grandes éxitos de Britney Spears, popstar icónica.

“Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta”, expresó Valentina ante las cámaras en medio de las filas del multitudinario casting presencial.

Luego de que pasaron las 3 mil jóvenes que bailaron y cantaron frente al exigente jurado, Nico Vázquez dio a conocer los números de quiénes quedaron seleccionadas y allí se encontraba el 2274 de Valen Pergolini. La participante estalló de alegría al igual que las otras decenas de elegidas.

Valen Pergolini viene haciendo crecer su trayectoria artística a corta edad, desempeñándose en las artes escénicas y el teatro musical, muy lejos de lo que ha hecho su padre en los medios. Logró su debut actoral profesional en el circuito comercial tras superar audiciones abiertas para la comedia musical Despertar de Primavera (Spring Awakening), dirigida por Fernando Dente en el Teatro Ópera de la Avenida Corrientes, y Popstars ahora es su oportunidad, al igual que para otras chicas, de que sus sueños se hagan realidad.