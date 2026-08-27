¿Tinelli se acerca a Luzu? La propuesta del Nico Occhiato al conductor

Marcelo Tinelli visitó Antes que nadie y recibió una inesperada oferta por parte de Nico Occhiato y su equipo de Luzu TV.

Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena por una posibilidad que podría marcar un nuevo rumbo en su histórica carrera. Durante su visita a Antes que nadie, el programa de Nico Occhiato en LUZU TV, el histórico conductor recibió una propuesta inesperada para sumarse al mundo del streaming y su reacción abrió la puerta a un posible proyecto.

El encuentro transcurrió en un clima distendido, pero en un momento de la charla Occhiato planteó una idea concreta: que Tinelli pudiera tener un espacio dentro de la programación de LUZU TV . Incluso imaginó una participación durante las noches de los domingos, una propuesta que tomó por sorpresa al presentador. Sin embargo, Tinelli no dudó frente a la posibilidad. Por el contrario, respondió de inmediato y mostró interés en conocer más detalles del proyecto. “Estoy acá. ¿El domingo a qué hora?” , respondió Tinelli, generando sorpresa entre quienes participaban de la conversación.

La propuesta despertó rápidamente la curiosidad de Marcelo Tinelli, quien quiso saber cómo sería el formato y qué tenía pensado Occhiato para ese eventual espacio. El conductor incluso planteó la posibilidad de que ambos estuvieran al frente de la transmisión: “¿Qué haríamos un programa nosotros dos? No sé qué pensaste”, preguntó Tinelli, buscando conocer con mayor precisión la idea que había surgido durante la charla.

Marcelo Tinelli en LUZU un domingo a la noche? toy #Nadiedicenada pic.twitter.com/HK7fV2LgOY — • LALISA • (@Lisa83345620) August 26, 2026

Nico Occhiato, por su parte, explicó que su intención no era trasladar al streaming la estructura tradicional de un programa de televisión. La propuesta tendría un formato mucho más informal y espontáneo, en sintonía con la dinámica de las transmisiones digitales: “Es streamear. No como esto, que es un programa que está producido. Prendemos un domingo a la noche y charlamos. Qué sé yo. Boludeamos”, explicó el creador de LUZU TV.

La conversación dejó así planteada una posibilidad que, aunque todavía no fue confirmada como un proyecto concreto, podría significar el desembarco de Marcelo Tinelli en el streaming. La respuesta del conductor mostró que la idea no le resulta ajena y que, al menos por ahora, está dispuesto a escuchar propuestas para continuar vinculado a los medios desde un formato diferente.