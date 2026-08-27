Las emotivas palabras de Flor de la V a sus hijos por sus 15 años y las fotos de apenas días de recién nacidos

Flor de la V convirtió el cumpleaños de Paul e Isabella en una oportunidad para celebrar el vínculo familiar y todo el camino recorrido desde su nacimiento.

Flor de la V vivió una jornada muy especial junto a su familia. Este martes, sus hijos Paul e Isabella cumplieron 15 años y la conductora decidió celebrar la fecha con una publicación cargada de emoción en sus redes sociales. Para homenajearlos, eligió una fotografía de los adolescentes cuando eran recién nacidos y la acompañó con una extensa carta en Instagram.

La imagen permitió a Flor de la V volver a uno de los momentos más significativos de su vida: la llegada de sus hijos, fruto de su relación con Pablo Goycochea.

A través de sus palabras, la conductora repasó el paso del tiempo y reflexionó sobre los cambios que atravesó desde que se convirtió en madre de los mellizos. La publicación rápidamente se convirtió en una muestra de amor hacia Paul e Isabella, pero también en una reflexión sobre la maternidad. Flor destacó todo lo que aprendió durante estos 15 años y el profundo sentimiento que nació con la llegada de sus hijos.

La conductora de Intrusos con sus hijos, Paul e Isabella.

Junto a la fotografía de los mellizos durante sus primeros días de vida, Flor de la V comenzó su mensaje con una mirada hacia aquel momento: “Miro esta foto y todavía puedo sentirlos así de chiquitos entre mis brazos. Dos bebés que llegaron juntos para cambiarme la vida para siempre”.

Flor de la V recordó cómo cambió su vida con la maternidad

El cumpleaños número 15 de Paul e Isabella llevó a la conductora a tomar dimensión de lo rápido que transcurrieron los años. En ese sentido, escribió: “Hoy cumplen 15 y me cuesta entender en qué momento pasó tanto tiempo. Los miro y ya no veo solamente a mis bebés: veo a dos personas maravillosas creciendo, descubriendo quiénes son, haciendo su propio camino”.

En otro tramo de la carta, Flor de la V puso el foco en lo que significó para ella acompañar a sus hijos durante su crecimiento. “Ser su mamá es una de las aventuras más intensas, desafiantes y hermosas de mi vida. Con ustedes aprendí un amor que no conocía, ese que te desborda, te transforma y te hace querer ser mejor todos los días”, aseguró.

La conductora también aprovechó la celebración para expresar sus deseos para esta nueva etapa. Más allá del paso hacia la adolescencia, Flor remarcó la importancia de que sus hijos puedan transitar sus propios caminos sin perder el vínculo que los une: “Deseo que la vida los encuentre siempre unidos, libres, valientes y rodeados de amor. Que nunca dejen de soñar, de reírse juntos y de saber que, pase lo que pase, mamá va a estar. Feliz 15, hijitos. Los amo desde aquella primera vez que los tuve entre mis brazos y los voy a amar toda la vida”, concluyó Flor de la V.