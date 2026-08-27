Fuerte pelea en Gran Hermano: Campanita enfrentó a Pincoya y casi se van a las manos

Tras una polémica noche de nominación, la casa de Gran Hermano vivió una medianoche intensa con un fuerte cruce que podría terminar en una sanción.

Gran Hermano: Generación Dorada vive las últimas semanas de programa y la tensión crece con el correr de las horas. Este miércoles tuvo lugar la última gala de nominación que conformó la última placa negativa de cara a la gran final. Lejos de ser una noche pacífica todo terminó en un verdadero escándalo y con un fuerte enfrentamiento entre Pincoya y Campanita.

Con la placa conformada por Yipio, Pincoya, Mariela y Charlotte , un hecho ocurrido en horas de la tarde desató el conflicto que podría terminar en una sanción de Gran Hermano, que al momento de la redacción de esta nota, no está confirmada.

Todo se dio en la previa a la nominación. Campanita se quedó sin maquillaje ya que se lo habían robado durante la tarde y entró al confesionario a cara lavada. ¿Su venganza? Tomó las fotos de familiares, entre ellos la del hijo de Pincoya y se desató una guerra que terminó casi a las piñas.

En medio de la discusión quedó Danelik que empujó a Campanita, luego tomó su cartera para tirarla al agua en venganza. "Tiráselo, tiráselo", grita Sol, a quien la tranquilidad le duró un suspiro. Los gritos eran interminables. Brian Sarmiento se puso adelante de Pincoya todo el tiempo para evitar que se vaya a las manos o golpee a Campanita.

Luego de la fuerte pelea, familiares de Campanita emitieron un comunicado donde manifestaron su repudio a la violencia que se desató en el reality de Telefe.

Indignada y triste por lo sucedido, la exparticipante que no compite por el juego, pero que entró en la recta final como apoyo posteó un escrito al que llamó "COMUNICADO: REPUDIO TOTAL A LA VIOLENCIA EN EL JUEGO".