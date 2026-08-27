El artista uruguayo habló del estado de salud de su novia, en medio de un tratamiento médico que afronta. Qué dijo.

"Es compleja la situación": la angustia de Bautista Mascia al hablar de la salud de Denisse González

Aquel éxito conseguido por su paso en Gran Hermano 2022 / 23 quedó en un segundo plano para Denisse González , la novia del uruguayo Bautista Mascia que se consagró en aquella edición. Lejos de los medios de comunicación, le toca atravesar un momento duro de salud por un diagnóstico médico que recibió y por el cual tiene que afrontar un fuerte tratamiento.

Su salud quedó en el centro de atención por el registro de una abrupta caída de plaquetas, lo que generó que tenga que ser internada en varias oportunidades para afrontar el problema con medicina. En este proceso de recuperación, Mascia es un pilar fundamental para sobrellevar al situación que le toca afrontar.

Mientras esperan un diagnóstico definitivo sobre su estado de salud, el cantante pasó por el programa Después que todos, del medio Resumido Info , y habló sobre el estado de salud de su pareja.

“Yo la acompaño al cien. Si hubiese sido el caso que ella diga ‘no quiero subir nada por un mes y nos metemos abajo de la tierra’, yo lo hubiese hecho también. La iba a apoyar”, comenzó relatando sobre cómo lo afronta, y agregó: "Nace de su parte querer darle tranquilidad a la comunidad, a la gente, transmitir eso y no preocupación, temor”.

“Mañana es un día importante para ver si funciona el nuevo tratamiento”



Bauti Mascia habló sobre la situación médica de Denisse Gonzalez y cómo lo afrontan como pareja #DQT pic.twitter.com/fOpWpp36h0 — Resumido (@Resumidoinfo) August 26, 2026

Mascia dejó en claro que se trata de un tema serio: “Es compleja la situación, por momentos se trata de mostrar más liviana. Fueron semanas duras”. “Hoy ella está bien. Mañana (27 de agosto) tenemos un examen bastante importante, que es un recuento nuevo de plaquetas donde vemos el resultado de un nuevo tratamiento. Hoy está bien en casa”.

Para cerrar, dejó un mensaje alentador y esperanzador sobre el estado de su pareja: "Siempre para adelante y con mucha fuerza. Positivos. El cuerpo escucha a la mente”.