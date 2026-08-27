Yanina Latorre, sin filtros contra las angelitas: hundió a Pilar Smith y Romina Scalora

Yanina Latorre volvió a dejar en claro que no tiene problemas en decir lo que piensa. La histórica panelista de LAM y actual conductora de SQP fue consultada sobre el desempeño de las actuales “angelitas” que acompañan a Ángel de Brito en el programa de América y realizó un contundente análisis sobre cada una.

La situación se dio durante el streaming que Yanina Latorre conduce en El Observador, donde recibió a Pepe Ochoa . En medio de la charla, el panelista le propuso un particular desafío: que evaluara a las integrantes actuales de LAM. Como era de esperarse, sus respuestas no pasaron inadvertidas.

Uno de los primeros nombres que apareció fue el de Denise Dumas . Antes, Yanina se refirió a las críticas que suele recibir por su expresión seria y respondió a quienes aseguran que siempre tiene “cara de culo”. Sin vueltas, apuntó directamente contra Ángel de Brito: “ Tiene mucha más cara de culo Angel que yo. Nunca sonríe. ¿Denise Dumas? Le falta para ser angelita. Me aburre muchísimo”.

“Se cree que es la predilecta de Ángel”, apuntó Latorre

Luego fue el turno de Pilar Smith, sobre quien también tuvo una opinión contundente luego de cerrar su idea sobre Dumas. “Se hace la buena y tiene lengua viperina pero no lleva…. A ver, a mí me gusta la angelita que lleva data y no que solamente te sentás a opinar como señora de una peluquería. ¿Pilar Smith? Tampoco me gusta porque me parece que se subió a un carro de Diva”, manifestó Yanina. La conductora de SQP profundizó todavía más en su mirada sobre Smith y cuestionó la relación que mantiene con el conductor de LAM: “Se cree que es la predilecta de Angel y eso te lo tenés que ganar con el tiempo. Y pelea con todas las compañeras. Se lleva mal con todas”.

YANINA LATORRE REVENTO A LAS "ANGELITAS" DE #LAM EN @Observador1079:



PILAR SMITH: "SE CREE DIVA,PIDE CAMARA, MUSICA, CON LA LIBRETITA ATRASA MIL"



DENISE DUMAS: "ME ABURRE MUCHISIMO, OPINA COMO SI ESTUVIERA EN UNA PELUQUERIA"



HABRA RESPUESTA? pic.twitter.com/Bw1zyTnOuU — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) August 26, 2026

“Karina Iavícoli me encanta”

En contraste, Yanina Latorre destacó especialmente a otras integrantes del panel: “Todas me hablan mal de Pilar. Karina Iavícoli me encanta. Me parece una mina completa y es malísima en el buen sentido de la palabra. Estoy hablando de lo que necesita un panelista. Tiene muy buena información”. También valoró el aporte de La Barby, a quien reconoció por su capacidad para aportar humor al programa: “La Barby tiene esa cosa de que se divierte y tira chistes”.

Finalmente, tuvo palabras elogiosas para Nazarena Vélez, otra de las figuras que forman parte del panel: “Nazarena Vélez me encanta y tiene mucho back up. Opina y sabe el pasado”, remató Yanina. Con su estilo directo y sin filtro, la periodista dejó expuestas sus preferencias sobre las actuales “angelitas” y explicó qué características considera fundamentales para destacarse como panelista en LAM: información, experiencia y capacidad para aportar algo más que una simple opinión.