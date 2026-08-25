Espectáculos La Mañana Yanina Latorre Yanina Latorre reveló por qué Telefe no eligió a Ian Lucas para conducir MasterChef: "Se dieron cuenta"

Yanina Latorre reveló por qué Telefe no eligió a Ian Lucas para conducir MasterChef: "Se dieron cuenta"

La baja de Ian Lucas de la conducción de MasterChef Kids sorprendió al mundo del espectáculo y abrió interrogantes sobre los motivos que llevaron al influencer a quedar fuera del proyecto. Sin embargo, según Yanina Latorre, la decisión no habría estado relacionada con una falta de interés por parte de Telefe, sino con una diferencia entre las expectativas de ambas partes.

La periodista contó detalles de las negociaciones en Sálvese quien pueda y explicó que el canal tenía interés en continuar trabajando con Ian Lucas, aunque nunca habría existido una propuesta formal para que fuera el conductor del reality infantil. De acuerdo con la información que manejó Latorre, sí hubo conversaciones entre Telefe y el influencer, pero la posibilidad de ubicarlo al frente de MasterChef Kids habría aparecido de manera anticipada: “Se apuraron en barajar la idea de que sea conductor. Se dieron cuenta que lo quieren, pero está muy verde para ser conductor de un proyecto grande en el prime time”, aseguró.

¿POR QUÉ VERO LOZANO REEMPLAZÓ A IAN LUCAS EN LA CODUCCIÓN DE MASTERCHEF?



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/gqVkHy4KUb — América TV (@AmericaTV) August 24, 2026 Qué quería Ian Lucas y qué le ofreció Telefe La situación se habría complicado cuando comenzaron a evaluarse distintas alternativas para la participación del influencer dentro de la pantalla del canal. Según Yanina Latorre, desde el entorno de Ian Lucas habría crecido la expectativa de que pudiera asumir un papel destacado en producciones como Popstars o MasterChef. Sin embargo, la intención de Telefe habría sido ofrecerle otros espacios y participaciones: “Telefe cree que Ian y su representante operaron para que se hable de Popstars y MasterChef, le ofrecieron otras cosas y a ellos les parecen poca cosa”, detalló la conductora.