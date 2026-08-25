Yanina Latorre reveló por qué Telefe no eligió a Ian Lucas para conducir MasterChef: "Se dieron cuenta"
La inesperada razón por la que Ian Lucas quedó afuera de MasterChef Kids, programa pensado por Telefe, según Yanina Latorre
La baja de Ian Lucas de la conducción de MasterChef Kids sorprendió al mundo del espectáculo y abrió interrogantes sobre los motivos que llevaron al influencer a quedar fuera del proyecto. Sin embargo, según Yanina Latorre, la decisión no habría estado relacionada con una falta de interés por parte de Telefe, sino con una diferencia entre las expectativas de ambas partes.
La periodista contó detalles de las negociaciones en Sálvese quien pueda y explicó que el canal tenía interés en continuar trabajando con Ian Lucas, aunque nunca habría existido una propuesta formal para que fuera el conductor del reality infantil. De acuerdo con la información que manejó Latorre, sí hubo conversaciones entre Telefe y el influencer, pero la posibilidad de ubicarlo al frente de MasterChef Kids habría aparecido de manera anticipada: “Se apuraron en barajar la idea de que sea conductor. Se dieron cuenta que lo quieren, pero está muy verde para ser conductor de un proyecto grande en el prime time”, aseguró.
Qué quería Ian Lucas y qué le ofreció Telefe
La situación se habría complicado cuando comenzaron a evaluarse distintas alternativas para la participación del influencer dentro de la pantalla del canal. Según Yanina Latorre, desde el entorno de Ian Lucas habría crecido la expectativa de que pudiera asumir un papel destacado en producciones como Popstars o MasterChef. Sin embargo, la intención de Telefe habría sido ofrecerle otros espacios y participaciones: “Telefe cree que Ian y su representante operaron para que se hable de Popstars y MasterChef, le ofrecieron otras cosas y a ellos les parecen poca cosa”, detalló la conductora.
Entre las opciones analizadas apareció una participación relacionada con MasterChef Kids, aunque el lugar propuesto tampoco habría conformado al influencer. La diferencia entre lo que esperaba Ian Lucas y lo que el canal estaba dispuesto a ofrecer terminó siendo determinante: “A Ian le parece poca cosa ser jurado”, afirmó Latorre al explicar el motivo por el que finalmente no prosperó esa alternativa.
De esta manera, la salida de Ian Lucas de MasterChef Kids no habría significado un quiebre definitivo con Telefe. El canal continuaría teniendo interés en el influencer, pero por el momento no consideraría que esté preparado para liderar una producción de gran magnitud en el prime time de la televisión argentina.
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