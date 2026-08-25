Camilota y un preocupante mensaje en sus redes: "Estoy siendo extorsionada, tengo mucho miedo"

Camilota Deniz, la hermana del ex Gran Hermano Thiago Medina , aprovechó su influencia en las redes sociales para contarle a sus seguidores el duro proceso que está atravesando. Lejos de ser una situación alegre por la relación amorosa que confirmó junto a una mujer , reveló que está en un momento complejo por el cual tiene "miedo y preocupación.

Un posteo en su cuenta de Instagram donde suma más de 830 mil seguidores, Camilota preocupó a todos. “Quiero informar públicamente que me encuentro siendo extorsionada por una persona, situación que me genera mucho miedo y preocupación”, contó con una historia en la cual no eligió fotos sino que optó por un fondo completamente negro que indicó la seriedad del tema que la mantiene preocupada.

En el mismo escrito, reveló que tomó una decisión determinante que la ayudará a afrontar este proceso complejo. “Por este motivo, contraté al doctor Alejandro Cipolla para que inicie de manera inmediata las acciones legales correspondientes y resguarde mi integridad”, dijo.

Más allá de hacer públicamente esta denuncia informal, Camilota no dio detalles de la persona que la extorsiona, ni tampoco ejemplos de momentos que haya tenido que atravesar. De esta manera, eligió comunicarlo de una forma serena y a la espera de cómo sea el desenlace de la situación.

Camilota presentó a su nueva pareja y celebró: "Podemos dejar de escondernos"

Camila Deniz, más conocida por el público como Camilota, volvió a captar la atención de sus seguidores al confirmar públicamente un nuevo capítulo en su vida sentimental. La exparticipante de Cuestión de Peso compartió en sus redes sociales una publicación conjunta junto a su pareja, Ana Mabel, donde ambas oficializaron el romance con románticas fotografías y un mensaje cargado de emoción.

A través de una publicación compartida en Instagram, la pareja decidió dejar atrás el perfil bajo y mostrar por primera vez su historia de amor. La publicación estuvo acompañada por una declaración que rápidamente generó cientos de reacciones entre sus seguidores: "Hoy, por fin, podemos dejar de escondernos y mostrar al mundo lo que siempre sentimos", expresa el inicio del mensaje que compartieron en la red social.

“Ya no hay miedo”, escribió Ana Mabel al oficializar la relación con Camilota

La dedicatoria fue escrita por Ana Mabel, quien abrió su corazón para hablar de lo que significa este nuevo paso en la relación. "Ya no hay miedo, solo amor, paz y la felicidad de poder caminar de la mano. Gracias por elegirme, por luchar por nosotras y por demostrarme que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su momento", escribió.

En el mismo texto, también dejó en claro sus deseos para el futuro de la pareja: "Te amo con todo mi corazón. Que esta sea apenas la primera página de una historia que recién empieza, vivida con libertad, con orgullo y con todo el amor que nos tenemos". La publicación recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo y felicitaciones de seguidores que celebraron la decisión de hacer pública la relación. En las historias de Instagram que acompañaron el anuncio, ambas también compartieron imágenes de distintos momentos juntas, reflejando la felicidad que atraviesan en esta nueva etapa.

Su anterior relación amorosa en Cuestión de Peso

La noticia también recordó las declaraciones que Camilota había realizado en 2024 durante su participación en Cuestión de Peso, cuando habló por primera vez sobre una relación con una mujer. En aquel momento, la influencer contó que mantenía un vínculo con Natee, una de sus compañeras del programa, y reconoció que era una experiencia completamente nueva para ella: "Nunca estuve con una mujer, es la primera vez. Quiero dejar algo en claro que no me gustan las mujeres, pero me gusta ella. Lo que buscaba de un hombre lo tiene ella, ponele. Estoy contenta, estoy feliz", había expresado entonces.