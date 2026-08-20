El Turco García plantó a Mariela en el altar y explotaron las redes

El exfutbolista se negó a participar de la noche de bodas en Gran Hermano y los usuarios no le perdonaron el gesto con su pareja

Un momento de mucha tensión e incertidumbre se vivió este miércoles en la noche de Gran Hermano: Generación Dorada. El reality que conduce Santiago del Moro organizó una velada de bodas. Mariela Prieto se llevó toda la atención en medio del desplante que le hizo Claudio "Turco" García en el altar.

La escena se viralizó en cuestión de minutos y las redes explotaron contra el exfutbolista. Es que la participante mostró su deseo de casarse con el Turco y sellar su historia de amor en la casa más famosa del país. Sin embargo, ello no ocurrió y Mariela se quedó esperando la llegada de su amado vestida de novia con un exclusivo diseño de Roberto Piazza.

Previo a que se llevara adelante la noche de bodas en la casa, García se refirió a su vínculo con la bailarina y fue contundente. "Tenemos una charla pendiente. Estamos distanciados. No estábamos bien, pero tampoco mal" , dijo en el streaming de Telefe dejando en claro que su ingreso al reality nunca ocurriría.

Incluso, El Turco respondió al ultimátum que había planteado Mariela dentro de la casa - casarse en la casa o dar por terminada la pareja - a lo que el exdelantero respondió sin rodeos: "Es un problema de ella".

Explotaron las redes con el desplante a Mariela Prieto

Las imágenes de la concursante de Gran Hermano con velo puesto y el rostro desencajado circularon de inmediato en redes. De hecho, los seguidores fueron directo a la última publicación del Turco y lo llenaron de comentarios sobre la escena. "La dejaste sola a Mariela", "Dale Cornelio, estás dejando mal a tu mujer... Te creés que sos Brad Pitt", "Forrazo, aguante Mariela!".

"¿La viviste cagando toda la vida y ahora por un bailecito la hacés quedar mal?", "Hablaste que Mariela te salvó la vida mil veces porque eras un falopa y la dejaste vestida de novia. No tenés cara, la cagaste a cuernos toda la vida y ella igual te ama. Definitivamente ella se merece un verdadero hombre", fueron otros de los comentarios contra el exjugador.

Cuándo termina Gran Hermano: Generación Dorada

Ángel de Brito durante una emisión de LAM señaló que la final se realizaría el 14 de septiembre, mientras que al día siguiente tendría lugar un programa especial con el ganador.

“GH termina el 15 de septiembre. El 14 es la final y el 15 hay un programa especial con el ganador y ahí termina”, explicó de Brito durante el programa.

De esta manera, existen dos fechas diferentes que fueron mencionadas públicamente: el 6 de septiembre, señalado como fecha tentativa por Paula Varela, y el 14 de septiembre para la gran final, según la información brindada por Ángel de Brito.