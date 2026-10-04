Martita Fort apuntó contra un compañero en vivo: "¡No sé quién sos!"

Gabriel Schultz le hizo una broma a la hija del chocolatero por un video que se viralizó en las redes y a ella no le gustó nada.

Martita Fort protagonizó un momento de tensión durante su participación en Blender, donde habló sobre su presente en MasterChef Celebrity . Lo que comenzó como una charla distendida sobre el reality gastronómico terminó con un fuerte cruce con Gabriel Schultz, luego de un comentario que la participante no tomó con humor.

La hija de Ricardo Fort fue consultada por su desempeño en el certamen y se mostró conforme con la evolución que viene teniendo frente a las cámaras. “Divino. La verdad que sí” , respondió cuando le preguntaron cómo estaba atravesando la competencia y si sentía que había logrado mejorar desde su debut.

Mientras el resto de los integrantes de la mesa conversaba sobre su paso por el programa de Telefe, Schultz decidió recordar una situación que había protagonizado durante una de las emisiones. En aquella oportunidad, la joven estaba engripada mientras cocinaba y tuvo un pequeño accidente que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

AY NO pobre martita estaba en vivo con masterchef y se le cayeron los mocos pic.twitter.com/d3zNCNilgC

El episodio ocurrió cuando se le cayó un moco mientras preparaba uno de sus platos. La escena fue compartida por distintos usuarios de X y generó comentarios cargados de humor y ternura. Sin embargo, el periodista retomó aquel momento durante la entrevista y realizó una broma que provocó una reacción inmediata de su compañera.

“Moco le está metiendo”, lanzó el integrante de Blender, en referencia a aquella escena del reality. La participante no dejó pasar la frase y respondió de manera contundente, dejando en claro que el comentario le había molestado y que no estaba dispuesta a seguir el juego.

“Dejate de joder. Vos cada vez, mirá, yo no sé quién sos, pero cada vez que metés una frase se ve que no estás escuchando a los compañeros porque estás metiendo cualquier pelotudez”, disparó la joven al aire.

Marta Fort destrozó a su compañero Gabriel Schultz en Blender: "No sé quién sos, pero cada vez que metés una frase, metés cualquier pelotudez". https://t.co/smHAPyL05p pic.twitter.com/nA4KANgdpC — MDZ Online (@mdzol) October 2, 2026

La respuesta generó sorpresa entre quienes estaban en la mesa y modificó por completo el clima de la conversación. Lejos de esquivar lo ocurrido, la concursante explicó nuevamente las circunstancias que habían llevado a aquella situación durante su participación en MasterChef Celebrity.

Martita Fort se tomó con humor la escena del "moco"

“Yo estaba muy engripada y bueno, nada, se me cayó un moco”, explicó. Luego, con una cuota de humor sobre lo sucedido, agregó: “¿A quién no se le caen los mocos?”. De esa manera, buscó poner en contexto el episodio que había llamado la atención durante el programa.

La situación había ocurrido durante una de las primeras emisiones del reality gastronómico, que regresó a Telefe con Wanda Nara al frente. En plena competencia, los participantes deben cumplir diferentes desafíos culinarios y resolver preparaciones bajo las indicaciones del jurado.