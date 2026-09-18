De jugar los Juegos Olímpicos en Hockey a ser la "madre de corazón" de Marta y Felipe Fort: la vida de Marisa López

Terminó su carrera profesional como jugadora, con títulos en su haber, e inició una vida cuidando a los niños. Con el paso de los años se convirtió en un sostén importante, a punto tal de integrarla a la familia.

De jugar los Juegos Olímpicos en Hockey a ser la "madre de corazón" de los hermanos Fort: la vida de Marisa López

Martita y Felipe Fort han tenido en su vida un pilar fundamental más: Marisa López , la madrina y "madres de corazón" según la definió alguna vez la hija de Ricardo Fort . Una persona que durante su vida ha tenido distintas experiencias, atravesadas por el deporte y, también, la fama.

Antes de ser la cuidadora de los hijos del comandante, había forjado una carrera deportiva espectacular. Fue parte de la Selección argentina de hockey en 1983 , cuando todavía no eran reconocidas como 'Las Leonas'. Fue importante en el proceso: fue referente, jugó los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y otras competencias internacionales. Fue campeona en los panamericanos y capitana.

Algunos años más tardes, fue parte del equipo que ganó los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, Indianápolis 1987, La Habana 1991 y Mar del Plata 1995. En este último año, le puso punto final a su carrera casi en la cima de su carrera profesional. Luego, dio un giro gigante.

Del deporte al cuidado de los hijos de Fort

Alejada de su carrera, empezó con el cuidado de los niños. Ricardo había regresado de Los Ángeles a Buenos Aires en 2004 tras la subrogación de sus hijos. Necesitaba de una persona para que lo acompañe en el proceso de cuidado de los niños.

Su exesposa Karina Antoniali, le recomendó a Marisa. Confió en ella y no le falló: logró atravesar toda la infancia con los niños a punto tal de ser considerada de la familia.

La relación se profundizó aún más desde noviembre de 2013, mes y año en el que murió el padre de los niños. Desde entonces quedaron bajo la tutoría de Gustavo Martínez y con la figura materna representada por Marisa.

En 2022 murió Martínez, justo cuando los niños cumplían 18 años, y Marisa fue quien los acompañó en el duro proceso. Desde entonces, fue ella la persona que continúa siendo un pilar clave del legado de su padre.

"De Marisa qué te puedo decir. Es la persona que me acompaña desde que soy chica: ella es mi familia. Está todos los días conmigo, me ayuda en todo y es muy compañera", declaró en alguna oportunidad Martita sobre la niñera.

En 2024, le dedicó unas palabras para su cumpleaños: "Feliz cumple a mi madrina y madre de corazón". A su vez, había destacado: "Gracias por haber dejado el mundo por nosotros todos estos años y por el cariño y acompañamiento que nos das todos los días". Con el paso del tiempo dejó su carrera profesional atrás y empezó el cuidado de los niños, que luego pasaron a ser sus hijos de corazón.