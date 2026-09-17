Cómo votaron los senadores de Neuquén y Río Negro el proyecto de Inocencia Fiscal II

El oficialismo logró sancionar el proyecto con votos de la LLA, UCR, PRO y bloques provinciales.

Los legisladores no necesitarán votar otra vez para recibir el incremento. Foto: Infoabe.

El Senado de la Nación convirtió en ley la nueva versión del régimen de Inocencia Fiscal II , una iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional que amplía los beneficios para los contribuyentes y redefine los parámetros de fiscalización tributaria. La votación general en la Cámara Alta concluyó con 44 votos afirmativos y 23 negativos .

La sanción del proyecto es un logro importante del oficialismo para recuperar la iniciativa legislativa, aunque debió ceder ante sus aliados e incorporar el debate del proyecto de biocombustibles.

En el caso de la representación neuquina en la Cámara Alta, el respaldo al proyecto oficialista fue unánime. Los tres senadores que ocupan bancas por la provincia acompañaron la iniciativa con su voto afirmativo:

Nadia Márquez (La Libertad Avanza): Voto afirmativo.

Pablo Cervi (La Libertad Avanza): Voto afirmativo.

Julieta Corroza (La Neuquinidad): Voto afirmativo.

De esta manera, Neuquén aportó tres respaldos clave dentro del bloque de votos que permitieron la sanción definitiva de la ley.

Qué contempla el nuevo régimen de Inocencia Fiscal II

Esta actualización del sistema busca profundizar la simplificación del trámite tributario y flexibilizar los requisitos para los contribuyentes:

Eliminación de topes: Se quitan los límites máximos de ingresos y de patrimonio que antes restringían el acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. De esta forma, cualquier persona humana o sucesión indivisa residente en el país puede ingresar independientemente del volumen de sus bienes.

Menos burocracia informativa: Se reduce la carga de información y documentación requerida a las personas físicas para cumplimentar sus obligaciones tributarias.

Límites a las impugnaciones de ARCA: Se elevan las exigencias legales para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pueda cuestionar u objetar las declaraciones juradas presentadas, fijando umbrales más altos para considerar las inconsistencias como punibles.

La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que por falta de confianza "los ciudadanos sacaron del circuito" sus ahorros en dólares y dijo que Argentina y Rusia son los países con "más dólares fuera del circuito financiero porque el Estado fue un enemigo del ahorro".

Desde el peronismo, el senador José Mayans aseguró que la reforma de Inocencia Fiscal es "un desastre" como fue la ley aprobada en diciembre, y "es un precio a los evasores y los narcotraficantes"

"Esta es una ley hecha para la hermana (Karina Milei), para el narcotráfico, para los Espert y para Manuel Adorni que no presentó su declaración jurada porque está esperando la sanción", apuntó

Cómo votaron los senadores de Río Negro

A diferencia del voto unánime registrado en Neuquén, la representación de la provincia de Río Negro en la Cámara Alta mostró posiciones divididas ante el tratamiento del nuevo régimen de Inocencia Fiscal II:

Enzo Fullone (La Libertad Avanza): Voto afirmativo.

Martín Soria (Fuerza Patria): Voto negativo.

Ana Marks (Fuerza Patria): Voto negativo.

Con este resultado, Río Negro aportó un sufragio a favor de la iniciativa impulsada por el oficialismo nacional y dos votos en contra por parte del bloque de la oposición.