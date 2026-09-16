La gran repercusión en los medios nacionales del ataque con un cuchillo en Pilo Lil de parte del exintendente

El grave episodio de violencia ocurrido en la pequeña comisión de fomento escaló desde los portales locales hasta los medios nacionales.

La imagen del momento exacto en que el ex jefe comunal sacó un cuchillo frente al intendente.

El violento enfrentamiento ocurrido en Pilo Lil traspasó las fronteras de la provincia de Neuquén para convertirse en uno de los temas policiales y políticos más comentados del país en los últimos días.

El choque entre el actual presidente de la comisión de fomento de la localidad y su antecesor en el cargo, que incluyó una discusíon subida de tono, agresiones físicas y la amenaza explícita con un arma blanca generó un fuerte impacto en la opinión pública.

El detonante había sido el pedido del camión comunal para trasladar fardos. Infante le exigió una nota para rendir combustible, como hacen todas las comisiones. La respuesta, según la denuncia penal, fue: "Hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido".

La escalada siguió durante 20 minutos con insultos también a las dos mujeres presentes: la propia Fantini y Eliana Rivera, coordinadora de la Región Sur del gobierno provincial. Fue Rivera quien, al ver que todo se descontrolaba, empezó a grabar.

La cobertura mediática del suceso tuvo su punto de partida en la prensa patagónica, con una cobertura exhaustiva por parte de LM Neuquén. El medio neuquino publicó de forma exclusiva el material audiovisual que captó el instante preciso en el que el ex jefe comunal extrajo un cuchillo durante la acalorada discusión frente al actual intendente.

El impacto en las portadas de los medios nacionales

Una vez que los videos comenzaron a circular masivamente en redes sociales, los principales medios de comunicación de alcance nacional se hicieron eco de la noticia, abordándola desde diferentes ángulos informativos:

Clarín: El diario puso el foco en la contundencia de los registros audiovisuales que salieron a la luz. Bajo el título "Aparecieron imágenes de la pelea con cuchillo entre un intendente y su predecesor en Neuquén", remarcó el impacto visual de la prueba que derivó en la causa judicial.

La Nación: Encuadró lo ocurrido dentro de un marco de gravedad política e institucional. Tituló "Violencia en Neuquén: golpes y amenazas entre un intendente y su antecesor", haciendo hincapié en la degradación de la convivencia democrática y los ataques físicos entre referentes locales.

A24: A través de su sección policial, destacó la presencia del arma y la prueba grabada al titular "Violenta pelea entre dos jefes comunales de Neuquén: uno sacó un cuchillo y todo quedó grabado", resaltando el registro en video como factor clave.

Cadena 3: La emisora cordobesa de alcance federal graficó el asombro generado por el hecho bajo el encabezado "Locura en Pilo Lil: un intendente y su antecesor se pelearon y uno de ellos apareció con un cuchillo", enfatizando lo desmedido de la situación.

El Canciller: Centró su reporte en la derivación penal y judicial del conflicto, publicando "Neuquén: un intendente denunció que su antecesor lo amenazó con un cuchillo durante una pelea", ponderando la acusación formal radicada por la víctima.

Crónica: Fiel a su estilo, el medio publicó la cobertura con un título estridente: "Ex intendente atacó a "facazos" a su sucesor dentro de una dependencia municipal".

La rápida repercusión mediática transformó a la tranquila localidad de Pilo Lil en un inesperado centro de atención periodística a nivel nacional.