Eliseo Díaz: "Me hicieron una cama, no lo amenacé de muerte: usé un verijero para defenderme".

El ex jefe comunal de Pilo Lil, acusado de agredir al actual presidente de la comisión de fomento, dio su versión en exclusiva a LM Neuquén. Confirmó que exhibió un cuchillo, pero como elemento disuasorio, denunció una trampa en el parador y desmintió las amenazas de muerte.

En un testimonio crudo y sin filtro, Eliseo Díaz (gestión 2019-2023) rompió el silencio tras la denuncia que lo tiene imputado por agresión y con una perimetral de cuatro meses.

El ex jefe comunal reconoció el hecho central que lo compromete judicialmente: sí blandió un cuchillo. Sin embargo, dio un vuelco total a la interpretación de los hechos.

" No fui con intenciones de hacerle algo . Lo saqué para defenderme porque ellos me iban a atacar entre los tres", afirmó en referencia a Infante, su esposa y Eliana Rivera, referente provincial de la Región Sur.

Según su relato, todo comenzó por un reclamo por el transporte de una carga de fardos en conjunto con un vecino. Fue a pedir explicaciones a la comisión y lo derivaron al Parador Turístico, donde Infante estaba con su pareja.

"Yo fui solo, con buenas intenciones. Si hubiera querido pegarle me llevo a otro", sostuvo. Dijo que Infante lo tomó a los empujones y tirones, pese a su discapacidad motriz: "Tengo una debilidad en las piernas por una enfermedad de hace muchos años, toda la gente lo sabe. Gracias a Dios le aguanté los tirones", afirmó.

El punto más grave de su descargo es que acusa a la otra parte de haber iniciado la escalada con un arma blanca. "La mujer le pasó algo a él, no pude ver bien si era tijera, cuchillo o tenedor, pero tenían una herramienta. La vi en la mano de ella y después la tenía él en el disturbio", denunció.

"No era un cuchillo de 30 centímetros, era un verijero"

Uno de los ejes de la denuncia de Infante fue el tamaño del arma. Díaz lo desmiente de forma tajante y pide que se vea el video que la otra parte dice tener.

"Dicen que era de 25 o 30 centímetros, cualquiera se mandó. Yo uso un verijero, es un cuchillo criollo tradicional de hoja corta que se lleva en la cintura, cerca de la ingle, de 10 a 12 centímetros. No lo saco de atrás, lo saco de la verija. Es chiquito, de campo", explicó.

Y desafió: "No le tengo miedo a ese video. Ahí se va a ver que digo la verdad y que ellos me atacaron primero. Seguro lo grabaron después para decir que yo los ataqué".

"Me hicieron la cama": una maniobra orquestada y el desgaste en Pilo Lil

Para Díaz, lo del parador no fue una casualidad ni una discusión espontánea. Dio a entender que todo fue una maniobra orquestada, preparada con antelación y luego ejecutada para perjudicarlo.

"Él debería haberme atendido en la oficina de la comisión, para eso está. Ese día hizo salir a los empleados temprano para que no haya testigos. Otras veces les hace sumario por irse 15 minutos antes, ese día los hizo firmar e irse. Organizó todo para que yo vaya al parador donde estaba con su mujer y con Eliana Rivera, que está para solucionar problemas y ahora está de testigo de él", describió.

En esa línea, lanzó una dura acusación contra la gestión actual de Infante en el paraje de 150 habitantes y trazó un cuadro de abandono de lo heredado.

"Teníamos una máquina que no tenía más de seis años y la llevaron a quemar a un fuego donde no tenían que ir. Para eso están otras dependencias. Quedó en silencio, sin máquina. Le dieron una combi y la rompieron. Todo lo que hay lo está rompiendo", dijo.

A ese listado, sumó dos obras clave que quedaron truncas por ser de la gestión anterior: la plaza central y la red cloacal.

"Habíamos dejado una plaza a punto, con la obra iniciada y avanzada. No solo no continuó la ejecución, sino que la destruyó. Lo mismo con los trabajos de la red cloacal, no los procedió, los dejó caer. Todo por ser obras de la gestión anterior", aseguró.

También lo acusó de maltrato institucional: "Se burla de la gente, abusa de las mujeres, abusa de la autoridad. Casi se agarra a piñas con un empleado al otro día, están todos de testigos. Los insulta como si fueran cualquier cosa".

Y enumeró antecedentes: según Díaz, Infante acumula 9 denuncias en el último año, 5 de mujeres, 3 de hombres y una denuncia judicial de la directora de la escuela primaria 51 de Pilo Lil por abuso de autoridad, que nunca avanzaron. También recordó un episodio de hace un año donde un vecino de toda la vida lo denunció por supuesto tiroteo: "Él mismo lo llevó al destacamento a denunciar. Me llamaron de Fiscalía de Aluminé, pidieron pruebas y quedó en la nada porque eran puras mentiras. Yo no le hice contradenuncia al viejito porque fue engañado por Infante".

Sobre el episodio posterior con su hijo, desmintió que haya ido a amenazar: "Fue a preguntarle qué problema tuvo con el papá, sabiendo que tiene invalidez. Infante le dijo 'con tu papá está todo bien'. Si está todo bien, ¿por qué está detenido? Mi hijo le dijo 'salí a la calle y arreglamos', no quiso salir. Cuando mi hijo se iba, le gritó 'pendejo concho de tu madre' de atrás, por eso volvió. Ahí salió la señora a cubrirlo", confirmó.

Finalmente, le quitó todo tenor político a los hechos: "Dicen que es político, no me interesa volver. Goberné de 2019 a 2023, conseguimos viviendas, mejoramientos, maquinaria. Ahora tengo mi trabajo tranquilo, ver mis animales. Él hizo todo esto para mancharme".

Díaz aseguró que cuando quiso hacer su denuncia no se la tomaron y que ahora quedó imputado por agresión.

Qué había dicho Infante

En la nota publicada ayer por este medio, el actual presidente de la Comisión de Fomento de Pilo Lil, Andrés Infante, denunció haber sido víctima de agresiones y amenazas de muerte en reiteradas oportunidades por parte del ex jefe comunal, y aseguró tener un video como prueba del último episodio ocurrido en el parador. Infante sostuvo que Eliseo Díaz lo abordó con un cuchillo de grandes dimensiones y lo amenazó, por lo que radicó la denuncia correspondiente que derivó en la perimetral.